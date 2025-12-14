https://1prime.ru/20251214/import-865526897.html

США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая

США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая - 14.12.2025, ПРАЙМ

США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая

США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая по сравнению с августом, потратив на эти устройства максимальные с мая текущего года 72,8... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T11:17+0300

2025-12-14T11:17+0300

2025-12-14T11:17+0300

бизнес

россия

китай

вьетнам

сша

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая по сравнению с августом, потратив на эти устройства максимальные с мая текущего года 72,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. При этом Китай является лишь вторым крупнейшим поставщиком игровых консолей в Америку - в основном в Штаты они приходят из Вьетнама. Так, в сентябре он обеспечил 10% импортных потребностей страны, тогда как из Вьетнама пришло 75% консолей. При этом за месяц Китай несколько укрепил свои позиции в рейтинге - в августе страна была третьей с долей в 7%, уступая Вьетнаму и Японии. В целом в сентябре США нарастили ввоз игровых консолей из-за рубежа на 16% до 711,8 миллиона долларов.

китай

вьетнам

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, вьетнам, сша, технологии