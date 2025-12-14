https://1prime.ru/20251214/import-865526897.html
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая по сравнению с августом, потратив на эти устройства максимальные с мая текущего года 72,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. При этом Китай является лишь вторым крупнейшим поставщиком игровых консолей в Америку - в основном в Штаты они приходят из Вьетнама. Так, в сентябре он обеспечил 10% импортных потребностей страны, тогда как из Вьетнама пришло 75% консолей. При этом за месяц Китай несколько укрепил свои позиции в рейтинге - в августе страна была третьей с долей в 7%, уступая Вьетнаму и Японии. В целом в сентябре США нарастили ввоз игровых консолей из-за рубежа на 16% до 711,8 миллиона долларов.
