США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая - 14.12.2025, ПРАЙМ
11:17 14.12.2025
 
США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая

США в сентябре нарастили импорт игровых консолей из Китая до $72.8 млн

© РИА Новости . Илья Питалев
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. США в сентябре вдвое нарастили импорт игровых консолей из Китая по сравнению с августом, потратив на эти устройства максимальные с мая текущего года 72,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
При этом Китай является лишь вторым крупнейшим поставщиком игровых консолей в Америку - в основном в Штаты они приходят из Вьетнама. Так, в сентябре он обеспечил 10% импортных потребностей страны, тогда как из Вьетнама пришло 75% консолей.
При этом за месяц Китай несколько укрепил свои позиции в рейтинге - в августе страна была третьей с долей в 7%, уступая Вьетнаму и Японии.
В целом в сентябре США нарастили ввоз игровых консолей из-за рубежа на 16% до 711,8 миллиона долларов.
 
Бизнес РОССИЯ КИТАЙ ВЬЕТНАМ США Технологии
 
 
