Юрист напомнил о наказании за вырубку елки

2025-12-14

2025-12-14T03:02+0300

2025-12-14T03:54+0300

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Вырубка елки может грозить правонарушителям уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Если ущерб от самовольной вырубки елки будет признан незначительным, правонарушителя ждет административное наказание, которое повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - рассказал Хаминский. При этом юрист предупредил о более суровом наказании за сруб елок с применением разных видов техники. "Однако, если это же деяние будет совершено с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, то штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей с конфискацией елки, а для юридических уже до 500 тысяч рублей", - предупредил Хаминский. При этом в случае причинения более значительного экологического ущерба наступает уже уголовная ответственность, пояснил юрист. "Если же ущерб будет признан значительным (например, срублено дерево редкой породы), правонарушитель может быть привлечён и к уголовной ответственности. В таком случае штраф уже может составить до 500 тысяч рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет", - заключил Хаминский.

