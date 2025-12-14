https://1prime.ru/20251214/kadyrov-865535288.html

Кадыров рассказал, в каком случае пойдет на выборы главы Чечни

Кадыров рассказал, в каком случае пойдет на выборы главы Чечни - 14.12.2025, ПРАЙМ

Кадыров рассказал, в каком случае пойдет на выборы главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пойдет на предстоящие в 2026 году выборы главы Чечни, если предложит президент и поддержит народ. | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T18:01+0300

2025-12-14T18:01+0300

2025-12-14T18:01+0300

политика

общество

чечня

рамзан кадыров

https://cdnn.1prime.ru/img/83798/74/837987476_0:128:2465:1514_1920x0_80_0_0_b058bd7770967dd340ab7e5a16c2d104.jpg

ГРОЗНЫЙ, 14 дек – ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пойдет на предстоящие в 2026 году выборы главы Чечни, если предложит президент и поддержит народ. "Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. А так, если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служению народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, лучше была бы ситуация, если бы были другие. А так, мы на пути Ахмат-хаджи, не отходили от него и до конца своей жизни я буду на этом пути", - сказал Кадыров в воскресенье во время прямой линии с жителями региона.

https://1prime.ru/20250915/kadyrov-862282857.html

чечня

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , чечня, рамзан кадыров