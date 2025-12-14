Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров рассказал, в каком случае пойдет на выборы главы Чечни
Кадыров рассказал, в каком случае пойдет на выборы главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пойдет на предстоящие в 2026 году выборы главы Чечни, если предложит президент и поддержит народ. | 14.12.2025, ПРАЙМ
ГРОЗНЫЙ, 14 дек – ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пойдет на предстоящие в 2026 году выборы главы Чечни, если предложит президент и поддержит народ. "Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. А так, если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служению народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, лучше была бы ситуация, если бы были другие. А так, мы на пути Ахмат-хаджи, не отходили от него и до конца своей жизни я буду на этом пути", - сказал Кадыров в воскресенье во время прямой линии с жителями региона.
18:01 14.12.2025
 
Кадыров рассказал, в каком случае пойдет на выборы главы Чечни

© РИА Новости . Саид Царнаев
Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 14 дек – ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пойдет на предстоящие в 2026 году выборы главы Чечни, если предложит президент и поддержит народ.
"Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. А так, если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служению народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, лучше была бы ситуация, если бы были другие. А так, мы на пути Ахмат-хаджи, не отходили от него и до конца своей жизни я буду на этом пути", - сказал Кадыров в воскресенье во время прямой линии с жителями региона.
Кадыров назвал район имени Путина в Грозном бизнес-проектом
15 сентября, 03:50
 
