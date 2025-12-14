Кадыров хочет сделать Грозный самым современным городом

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный красивым и самым современным городом, добавив, что любит всего его улицы.
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный красивым и самым современным городом, добавив, что любит всего его улицы. "Я хочу сделать город Грозный красивым, самым современным, и поэтому я люблю все улицы, все переулки", - сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.
19:43 14.12.2025
 
© РИА Новости . Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба администрации ЧР
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный красивым и самым современным городом, добавив, что любит всего его улицы.
"Я хочу сделать город Грозный красивым, самым современным, и поэтому я люблю все улицы, все переулки", - сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"
29 ноября, 21:18
 
