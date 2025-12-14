https://1prime.ru/20251214/kadyrov-865537050.html

Кадыров хочет сделать Грозный самым современным городом

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный красивым и самым современным городом, добавив, что любит всего его улицы. "Я хочу сделать город Грозный красивым, самым современным, и поэтому я люблю все улицы, все переулки", - сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.

общество , грозный, чечня, рамзан кадыров, бизнес