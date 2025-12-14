https://1prime.ru/20251214/kadyrov-865537050.html
Кадыров хочет сделать Грозный самым современным городом
Кадыров хочет сделать Грозный самым современным городом - 14.12.2025, ПРАЙМ
Кадыров хочет сделать Грозный самым современным городом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный красивым и самым современным городом, добавив, что любит всего его улицы. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T19:43+0300
2025-12-14T19:43+0300
2025-12-14T19:43+0300
общество
грозный
чечня
рамзан кадыров
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865534607_0:28:801:478_1920x0_80_0_0_09accc67ec3c2d4b554ca295f90cadae.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный красивым и самым современным городом, добавив, что любит всего его улицы. "Я хочу сделать город Грозный красивым, самым современным, и поэтому я люблю все улицы, все переулки", - сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.
https://1prime.ru/20251129/pravtelstvo-865055114.html
грозный
чечня
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865534607_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_3861968311fdc2fbb4e5eace5bdf6b84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , грозный, чечня, рамзан кадыров, бизнес
Общество , Грозный, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров, Бизнес
Кадыров хочет сделать Грозный самым современным городом
Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный самым современным городом