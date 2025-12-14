https://1prime.ru/20251214/kadyrov-865538593.html

Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 14 дек - ПРАЙМ. Грузия пока не готова к строительству автодороги через Чечню, которая может стать альтернативой существующей Военно-Грузинской дороге, соединяющей российскую и грузинскую территории, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В воскресенье во время прямой линии с жителями региона Кадырову задали вопрос, что мешает строительству альтернативной автомобильной дороги, например, через "Итум-Кали - Шатили", соединяющей Россию с грузинской границей. "К сожалению, наши соседи пока не желают, чтобы была дорога через Грузию", - сказал Кадыров.

