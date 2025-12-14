Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров - 14.12.2025
Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров
Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров
2025-12-14T20:51+0300
2025-12-14T20:51+0300
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - ПРАЙМ. Грузия пока не готова к строительству автодороги через Чечню, которая может стать альтернативой существующей Военно-Грузинской дороге, соединяющей российскую и грузинскую территории, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В воскресенье во время прямой линии с жителями региона Кадырову задали вопрос, что мешает строительству альтернативной автомобильной дороги, например, через "Итум-Кали - Шатили", соединяющей Россию с грузинской границей. "К сожалению, наши соседи пока не желают, чтобы была дорога через Грузию", - сказал Кадыров.
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
20:51 14.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - ПРАЙМ. Грузия пока не готова к строительству автодороги через Чечню, которая может стать альтернативой существующей Военно-Грузинской дороге, соединяющей российскую и грузинскую территории, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В воскресенье во время прямой линии с жителями региона Кадырову задали вопрос, что мешает строительству альтернативной автомобильной дороги, например, через "Итум-Кали - Шатили", соединяющей Россию с грузинской границей.
"К сожалению, наши соседи пока не желают, чтобы была дорога через Грузию", - сказал Кадыров.
Грузинские вина на полках магазина - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Россия сократила ввоз грузинского вина до минимума с 2022 года
23 августа, 08:13
 
