https://1prime.ru/20251214/kadyrov-865538593.html
Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров
Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров - 14.12.2025, ПРАЙМ
Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров
Грузия пока не готова к строительству автодороги через Чечню, которая может стать альтернативой существующей Военно-Грузинской дороге, соединяющей российскую и... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T20:51+0300
2025-12-14T20:51+0300
2025-12-14T20:51+0300
бизнес
россия
грузия
чечня
рамзан кадыров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865538292_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_a98d6d6b4881cedba3f8d8b3baa523cb.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - ПРАЙМ. Грузия пока не готова к строительству автодороги через Чечню, которая может стать альтернативой существующей Военно-Грузинской дороге, соединяющей российскую и грузинскую территории, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В воскресенье во время прямой линии с жителями региона Кадырову задали вопрос, что мешает строительству альтернативной автомобильной дороги, например, через "Итум-Кали - Шатили", соединяющей Россию с грузинской границей. "К сожалению, наши соседи пока не желают, чтобы была дорога через Грузию", - сказал Кадыров.
https://1prime.ru/20250823/vino-861127260.html
грузия
чечня
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865538292_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f78bbe896c1e38c3e3202e63785043d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, грузия, чечня, рамзан кадыров
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
Грузия пока не готова к строительству дороги через Чечню, заявил Кадыров
Кадыров: Грузия пока не готова к строительству альтернативной дороги через Чечню