МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Евросоюз переживает спад из-за решений, которые принимают такие фигуры, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За внешнюю политику ЕС отвечает сумасшедшая эстонка. <…> Знаете, ее глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят", — отметил эксперт.По его мнению, европейцам предстоит осознать ответственность таких людей за утрату влияния ЕС на международной арене, прежде чем что-либо изменится."Это зависит от населения отдельных европейских стран. Венгрия может подать пример, Словакия может последовать", — добавил аналитик.Каллас начали жестко критиковать фактически сразу после ее назначения на должность Верховного представителя Евросоюза по внешним делам и политике безопасности в июне 2024 года. Она неоднократно отличалась провокационными заявлениями о России, украинском конфликте и исторических событиях. Например, на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС она заявила, что слова президента Росссии Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне были "чем-то новеньким". Такого рода комментарии не раз вызвали осуждение как в России и Китае, так и со стороны экспертов Запада.
