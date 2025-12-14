https://1prime.ru/20251214/kallas-865520632.html

"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с критикой

"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с критикой - 14.12.2025, ПРАЙМ

"Глупость зашкаливает". На Западе набросились на Каллас с критикой

Евросоюз переживает спад из-за решений, которые принимают такие фигуры, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявил геополитический аналитик Пепе... | 14.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Евросоюз переживает спад из-за решений, которые принимают такие фигуры, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За внешнюю политику ЕС отвечает сумасшедшая эстонка. <…> Знаете, ее глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят", — отметил эксперт.По его мнению, европейцам предстоит осознать ответственность таких людей за утрату влияния ЕС на международной арене, прежде чем что-либо изменится."Это зависит от населения отдельных европейских стран. Венгрия может подать пример, Словакия может последовать", — добавил аналитик.Каллас начали жестко критиковать фактически сразу после ее назначения на должность Верховного представителя Евросоюза по внешним делам и политике безопасности в июне 2024 года. Она неоднократно отличалась провокационными заявлениями о России, украинском конфликте и исторических событиях. Например, на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС она заявила, что слова президента Росссии Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне были "чем-то новеньким". Такого рода комментарии не раз вызвали осуждение как в России и Китае, так и со стороны экспертов Запада.

