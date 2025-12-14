https://1prime.ru/20251214/kazakhstan-865536694.html

На западе Казахстана ураганный ветер повредил 20 зданий

На западе Казахстана ураганный ветер повредил 20 зданий - 14.12.2025, ПРАЙМ

На западе Казахстана ураганный ветер повредил 20 зданий

Ураганный ветер с порывами до 30 метров в секунду повредил кровли и фасады 20 зданий в Атырауской области на западе Казахстана, сообщает пресс-служба... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T19:25+0300

2025-12-14T19:25+0300

2025-12-14T19:25+0300

происшествия

мировая экономика

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/82751/05/827510503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0afa7aefc5a5883199a69ffd539289ea.jpg

АЛМА-АТА, 14 дек - ПРАЙМ. Ураганный ветер с порывами до 30 метров в секунду повредил кровли и фасады 20 зданий в Атырауской области на западе Казахстана, сообщает пресс-служба региональной администрации. Национальная гидрометеорологическая служба республики "Казгидромет" выпустила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: в воскресенье в Атырау, административном центре области, ветер усилился до 24 метров в секунду, в Индерском районе порывы достигали 30 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, шквалистый ветер сохранится до вечера понедельника. "По районам области зафиксированы повреждения объектов. В Индерском районе пострадали кровли шести объектов, к восстановительным работам электроснабжения привлечены семь бригад и восемь единиц техники. В Макатском районе повреждена кровля школы, для восстановления электроснабжения задействованы шесть аварийных бригад. В Махамбетском районе пострадали два объекта - повреждены кровли районной поликлиники и 60-квартирного жилого дома, работают пять бригад. В Курмангазинском районе зафиксированы повреждения школы, дома культуры, амбулатории и спортивного зала. В городе Атырау повреждены кровли и фасады семи объектов", - говорится в сообщении администрации региона. Там также отмечается, что по области было зарегистрировано 105 отключений электроэнергии, основными причинами которых стали обрывы проводов и схлестывание линий электропередачи. По данным местных исполнительных органов, для восстановления электроснабжения задействованы 40 бригад, в том числе 11 - в городе Атырау, работы ведутся в круглосуточном режиме. Согласно сообщению, под председательством главы Атырауской области Серика Шапкенова прошло заседание оперштаба, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий непогоды и обеспечению стабильной работы систем жизнеобеспечения региона. В рамках этих мероприятий департамент по ЧС организовал сбор и демонтаж сорванных кровель, также был принят ряд мер для обеспечения безопасности на дорогах и помощи населению. Кроме того, управление образования Атырауской области сообщило, что учащиеся школ и студенты колледжей 15 декабря будут переведены на дистанционное обучение из-за плохой погоды.

https://1prime.ru/20251119/rossija-864683104.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан