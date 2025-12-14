Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кличко необычно высказался о Зеленском - 14.12.2025
Кличко необычно высказался о Зеленском
виталий кличко
украина
владимир зеленский
набу
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua". "Все очень плохо. Скажу откровенно, это серьезный удар для всей Украины", — сказал он.Кличко отметил, что такие скандалы разрушают доверие как украинцев, так и международных партнеров.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
украина
виталий кличко, украина, владимир зеленский, набу
Виталий Кличко, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ
16:02 14.12.2025
 
Кличко необычно высказался о Зеленском

Кличко считает, что коррупционный скандал подорвал доверие к Зеленскому

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Все очень плохо. Скажу откровенно, это серьезный удар для всей Украины", — сказал он.
Кличко отметил, что такие скандалы разрушают доверие как украинцев, так и международных партнеров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".

Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
