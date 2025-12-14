https://1prime.ru/20251214/klichko-865530823.html

Кличко необычно высказался о Зеленском

Кличко необычно высказался о Зеленском

Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua". "Все очень плохо. Скажу... | 14.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua". "Все очень плохо. Скажу откровенно, это серьезный удар для всей Украины", — сказал он.Кличко отметил, что такие скандалы разрушают доверие как украинцев, так и международных партнеров.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

