Вице-премьер Италии высказался о конфликте с Россией

Вице-премьер Италии высказался о конфликте с Россией

2025-12-14T22:57+0300

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выступил против военного конфликта с Россией и призвал сделать ставку на диалог, его слова приводит агентство askanews."Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед – это диалог", – подчеркнул политик.Сальвини также заявил, что европейские политики, в том числе лидеры Франции и Германии, сознательно блокируют мирное урегулирование на Украине, используя конфликт для отвлечения внимания от внутренних проблем в своих государствах.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

2025

