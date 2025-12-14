Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто осадил главу МИД Украины из-за слов о России - 14.12.2025
Сийярто осадил главу МИД Украины из-за слов о России
Сийярто осадил главу МИД Украины из-за слов о России - 14.12.2025, ПРАЙМ
Сийярто осадил главу МИД Украины из-за слов о России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто через соцсеть X резко отреагировал на заявление украинского коллеги Андрея Сибиги о... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T23:03+0300
2025-12-14T23:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто через соцсеть X резко отреагировал на заявление украинского коллеги Андрея Сибиги о России."Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!!" — написал Сийярто в ответ на выпад украинского министра.Ранее Сибига утверждал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы стал "самым ценным активом России в Европе". Это заявление было реакцией на слова венгерского лидера о том, что манипуляции Евросоюза с российскими активами станут объявлением войны.После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
23:03 14.12.2025
 
Сийярто осадил главу МИД Украины из-за слов о России

Сийярто жестко раскритиковал заявление Сибиги в адрес Орбана

© РИА Новости
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто через соцсеть X резко отреагировал на заявление украинского коллеги Андрея Сибиги о России.
"Пожалуйста, поймите наконец: это ваша война, а не наша!!" — написал Сийярто в ответ на выпад украинского министра.
Ранее Сибига утверждал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы стал "самым ценным активом России в Европе". Это заявление было реакцией на слова венгерского лидера о том, что манипуляции Евросоюза с российскими активами станут объявлением войны.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
