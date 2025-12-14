Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резкие слова Макрона о России спровоцировали критику на Западе - 14.12.2025
Резкие слова Макрона о России спровоцировали критику на Западе
Резкие слова Макрона о России спровоцировали критику на Западе - 14.12.2025, ПРАЙМ
Резкие слова Макрона о России спровоцировали критику на Западе
Для заключения мирного соглашения на условиях Киева Европе пришлось бы переломить превосходство России на поле боя, в экономике и в производственных... | 14.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Для заключения мирного соглашения на условиях Киева Европе пришлось бы переломить превосходство России на поле боя, в экономике и в производственных возможностях, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.Таким образом он отреагировал на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад и Украина якобы стремятся исключительно к мирному урегулированию, тогда как Россия продолжает боевые действия."Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение", — обрушился Дэвис с критикой.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин заявлял в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Резкие слова Макрона о России спровоцировали критику на Западе

Дэвис раскритиковал позицию Макрона по мирному урегулированию

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Для заключения мирного соглашения на условиях Киева Европе пришлось бы переломить превосходство России на поле боя, в экономике и в производственных возможностях, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.
Таким образом он отреагировал на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад и Украина якобы стремятся исключительно к мирному урегулированию, тогда как Россия продолжает боевые действия.
"Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение", — обрушился Дэвис с критикой.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин заявлял в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Заголовок открываемого материала