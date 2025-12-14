Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути

https://1prime.ru/20251214/krym-865526121.html
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования, сообщает
"Гранд Сервис Экспресс".
Причины задержки поездов не указаны.
"В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа, №92 Москва– Севастополь , отправлением 12 декабря, задерживается на полчаса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из Крыма задерживаются три поезда: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов, №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, - на 6 часов, а также №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, - на 4 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечает перевозчик.
