https://1prime.ru/20251214/krym-865526121.html
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути - 14.12.2025, ПРАЙМ
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T10:04+0300
2025-12-14T10:04+0300
бизнес
россия
симферополь
крым
москва
гранд сервис экспресс
железнодорожное сообщение
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710942_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_39f7a6c68d440e899994a4ae71fa45b7.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". Причины задержки поездов не указаны. "В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа, №92 Москва– Севастополь , отправлением 12 декабря, задерживается на полчаса", - говорится в сообщении. Уточняется, что из Крыма задерживаются три поезда: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов, №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, - на 6 часов, а также №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, - на 4 часа "Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечает перевозчик.
https://1prime.ru/20251214/poezda-865525217.html
симферополь
крым
москва
10:04 14.12.2025
 
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути

"Гранд Сервис Экспресс" сообщил о задержке 5 поездов "Таврия" в сообщении с Крымом

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму. - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
Причины задержки поездов не указаны.
"В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа, №92 Москва– Севастополь , отправлением 12 декабря, задерживается на полчаса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из Крыма задерживаются три поезда: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов, №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, - на 6 часов, а также №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, - на 4 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечает перевозчик.
БизнесРОССИЯСИМФЕРОПОЛЬКРЫММОСКВАГранд сервис экспрессЖелезнодорожное сообщениежелезнодорожный транспорт
 
 
