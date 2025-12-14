https://1prime.ru/20251214/krym-865530272.html
В Крыму реконструируют пассажирские платформы на железной дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - ПРАЙМ. Завершение реконструкции пассажирских платформ в восточном Крыму, обустройство двухпутных вставок на участке от станции "Владиславовка" до станции "Семь Колодезей" позволят нарастить пропускную способность с 28 до 39 пар поездов в сутки, сообщил Минтранс РФ. Министр транспорта России Андрей Никитин побывал в Крыму, где провел встречу с главой региона Сергеем Аксеновым и осмотрел ключевые транспортные объекты полуострова. "На сети ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Андрей Никитин ознакомился с ходом строительства двухпутных вставок на участке "Владиславовка - Семь Колодезей" линии "Джанкой - Керчь", а также с реконструкцией пассажирских платформ. Укладка второго пути увеличит пропускную способность с 28 до 39 пар поездов в сутки" , - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным Минтранса, обновление пассажирских платформ и переездов поможет оптимизировать движение и улучшить доступность Крыма и Севастополя. Всего на КЖД ведется строительство 57,9 километра новых путей, заключило министерство.
