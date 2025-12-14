https://1prime.ru/20251214/ldpr-865520105.html

В ЛДПР предложили установить для военных журналистов статус ветерана

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции предложили установить для военных корреспондентов статус ветерана военной журналистики и предусмотреть для них меры социальной поддержки, включая компенсацию расходов на оплату жилья и внеочередное оказание медицинской помощи. Соответствующий фракционный законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящий проект федерального закона разработан в целях возможности отнесения к ветеранам военной журналистики сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения поручений в особых условиях в соответствии со статьей 47.1 закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации", в том числе для выполнения поручений редакции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом предусматриваются гарантии и компенсации для ветеранов военной журналистики, а также для членов семей погибших ветеранов военной журналистики, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Среди таких мер: льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений, внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, использование ежегодного отпуска в удобное для них время и многие другие. Как отметил в разговоре с РИА Новости Слуцкий, журналисты на передовой - это люди, которые без страха смотрят войне в лицо. "Военные журналисты плечом к плечу с нашими подразделениями проходят серьезный боевой путь, но государство до сих пор не признает их заслуг в полном объеме. ЛДПР не первый год борется с этой несправедливостью - журналист, который годами выезжает на задания в боевые районы, в итоге оказывается без социальных гарантий, а семьи погибших военкоров - без поддержки, которой они заслуживают. Это решение назрело давно, и государство должно сделать шаг навстречу людям, которые вносят колоссальный вклад в приближение победы", - заключил он.

