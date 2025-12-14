https://1prime.ru/20251214/mandariny-865528762.html

Россельхозбанк рассказал, у каких стран Россия закупает мандарины

Россельхозбанк рассказал, у каких стран Россия закупает мандарины - 14.12.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк рассказал, у каких стран Россия закупает мандарины

Россия в 2025 году импортировала мандарины из 20 стран мира, Турция стала лидером поставок с объемом около 300 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T13:28+0300

2025-12-14T13:28+0300

2025-12-14T13:28+0300

экономика

бизнес

россия

турция

китай

египет

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/82208/74/822087442_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_f7c264e2c91640bd64e96beb5e78bf38.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году импортировала мандарины из 20 стран мира, Турция стала лидером поставок с объемом около 300 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Карта импорта мандаринов в РФ охватывает более 20 стран в 2025 году. Безусловный лидер по поставкам – Турция, с оценочным объемом поставок около 300 тысяч тонн за год", - говорится в сообщении. Там отметили, что Турция поставляет уникальные сорта мандаринов - измирские и таширские. Кроме того, страна является основным поставщиком крупноплодных мандаринов разновидности надоркотт. По данным Россельхозбанка, второе месте по поставкам заняли Египет и Китай - по 100 тысяч тонн мандаринов. Из Египта едут популярные гибриды – клементин, сатсума, муркотт, а из Китая - мини-мандарины и плоды с зелеными листочками. Также аналитики добавили, что Южная Африка нарастила поставки мандаринов до 100 тысяч тонн. Регион удовлетворяет спрос с марта по ноябрь, пока ключевые "новогодние" поставщики неактивны. Поставки из Аргентины и Чили – около 10 тысяч тонн – также работают на заполнение рынка в межсезонье. Помимо этого, Королевство Марокко, которое является партнером в торговле мандаринами еще с 1960-х годов, также обеспечивает стабильные объемы клементинов и гибридов. Абхазия и Грузия с объемом 30-50 тысяч тонн позиционируются как источники наиболее "локальных" цитрусовых. "Рынок мандаринов сегментирован не только по странам, но и по времени года: Турция, Китай, Марокко доминируют в пиковый предновогодний период, тогда как ЮАР и страны Латинской Америки выступают внесезонными поставщиками, обеспечивая круглогодичное присутствие фрукта на полках", - подчеркнул главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

https://1prime.ru/20250106/mandariny-854040816.html

турция

китай

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, китай, египет, россельхозбанк