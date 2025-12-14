https://1prime.ru/20251214/mazut-865534988.html
Под Пензой работы по ликвидации мазута начнутся после запуска поездов
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Активная работа по ликвидации разлива мазута начнется на железной дороге в Пензенской области, где в субботу произошел сход грузового поезда, после запуска движения поездов, сообщил глава региона Олег Мельниченко. В субботу на станции "Чаис" Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, в результате чего произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. По факту столкновения составов возбудили уголовное дело. В РЖД заявили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. Позже Мельниченко объявил, что из-за происшествия через Пензу проследуют 17 пассажирских поездов. "Продолжается расчистка железнодорожного полотна в Никольском районе, которую ведут специалисты РЖД... После восстановления путей и запуска движения поездов начнется активная работа по ликвидации последствий разлива мазута", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
