Под Пензой работы по ликвидации мазута начнутся после запуска поездов - 14.12.2025
Под Пензой работы по ликвидации мазута начнутся после запуска поездов
Под Пензой работы по ликвидации мазута начнутся после запуска поездов
2025-12-14T17:50+0300
2025-12-14T17:50+0300
происшествия
бизнес
россия
ржд
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Активная работа по ликвидации разлива мазута начнется на железной дороге в Пензенской области, где в субботу произошел сход грузового поезда, после запуска движения поездов, сообщил глава региона Олег Мельниченко. В субботу на станции "Чаис" Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, в результате чего произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. По факту столкновения составов возбудили уголовное дело. В РЖД заявили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. Позже Мельниченко объявил, что из-за происшествия через Пензу проследуют 17 пассажирских поездов. "Продолжается расчистка железнодорожного полотна в Никольском районе, которую ведут специалисты РЖД... После восстановления путей и запуска движения поездов начнется активная работа по ликвидации последствий разлива мазута", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
бизнес, россия, ржд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
17:50 14.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Активная работа по ликвидации разлива мазута начнется на железной дороге в Пензенской области, где в субботу произошел сход грузового поезда, после запуска движения поездов, сообщил глава региона Олег Мельниченко.
В субботу на станции "Чаис" Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, в результате чего произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. По факту столкновения составов возбудили уголовное дело. В РЖД заявили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. Позже Мельниченко объявил, что из-за происшествия через Пензу проследуют 17 пассажирских поездов.
"Продолжается расчистка железнодорожного полотна в Никольском районе, которую ведут специалисты РЖД... После восстановления путей и запуска движения поездов начнется активная работа по ликвидации последствий разлива мазута", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика
17:23
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРЖД
 
 
