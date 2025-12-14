Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части - 14.12.2025
В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части
В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части
Работы по устранению разлива мазута на станции Чаис Пензенской области разделят на два этапа, в источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено,... | 14.12.2025, ПРАЙМ
САРАТОВ, 14 дек - ПРАЙМ. Работы по устранению разлива мазута на станции Чаис Пензенской области разделят на два этапа, в источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых цистерн с мазутом. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мельниченко в воскресенье уточнил, что восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. Открыть движение поездов планировалось к полуночи. "Главный санитарный врач Пензенской области Татьяна Ивановна Малова сообщила предварительные результаты исследований грунта и воды в населенном пункте вблизи места происшествия. В источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, химический состав почвы также соответствует норме", - уточнил губернатор в своем канале в мессенджере Max. Он также рассказал, что работы по устранению загрязнения мазутом планируется провести в два этапа. Выемка и вывоз залитого мазутом грунта на полигон, расположенный за пределами Пензенской области, будет произведена на первом этапе до начала новогодних праздников. Второй этап начнется весной, когда проведут полную рекультивацию пораженной территории.
россия
Происшествия, РОССИЯ
23:15 14.12.2025
 
В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части

Мельниченко: работы по устранению разлива мазута на станции Чаис разделят на два этапа

© РИА Новости . Игорь Онучин
Железнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
САРАТОВ, 14 дек - ПРАЙМ. Работы по устранению разлива мазута на станции Чаис Пензенской области разделят на два этапа, в источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых цистерн с мазутом. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мельниченко в воскресенье уточнил, что восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. Открыть движение поездов планировалось к полуночи.
"Главный санитарный врач Пензенской области Татьяна Ивановна Малова сообщила предварительные результаты исследований грунта и воды в населенном пункте вблизи места происшествия. В источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, химический состав почвы также соответствует норме", - уточнил губернатор в своем канале в мессенджере Max.
Он также рассказал, что работы по устранению загрязнения мазутом планируется провести в два этапа. Выемка и вывоз залитого мазутом грунта на полигон, расположенный за пределами Пензенской области, будет произведена на первом этапе до начала новогодних праздников. Второй этап начнется весной, когда проведут полную рекультивацию пораженной территории.
Заголовок открываемого материала