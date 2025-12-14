https://1prime.ru/20251214/mazut-865541221.html

В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части

В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части - 14.12.2025, ПРАЙМ

В Пензенской области устранение разлива мазута разделят на две части

Работы по устранению разлива мазута на станции Чаис Пензенской области разделят на два этапа, в источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено,... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T23:15+0300

2025-12-14T23:15+0300

2025-12-14T23:15+0300

происшествия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg

САРАТОВ, 14 дек - ПРАЙМ. Работы по устранению разлива мазута на станции Чаис Пензенской области разделят на два этапа, в источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых цистерн с мазутом. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мельниченко в воскресенье уточнил, что восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. Открыть движение поездов планировалось к полуночи. "Главный санитарный врач Пензенской области Татьяна Ивановна Малова сообщила предварительные результаты исследований грунта и воды в населенном пункте вблизи места происшествия. В источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, химический состав почвы также соответствует норме", - уточнил губернатор в своем канале в мессенджере Max. Он также рассказал, что работы по устранению загрязнения мазутом планируется провести в два этапа. Выемка и вывоз залитого мазутом грунта на полигон, расположенный за пределами Пензенской области, будет произведена на первом этапе до начала новогодних праздников. Второй этап начнется весной, когда проведут полную рекультивацию пораженной территории.

https://1prime.ru/20251214/poezd-865539049.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия