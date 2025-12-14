Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мексика готова принимать российских туристов, заявил эксперт
Мексика готова принимать российских туристов, заявил эксперт
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Иметь авиасообщение между Россией и Мексикой было бы чудесно, латиноамериканская страна уже готова принимать российских туристов, поделился мнением с РИА Новости глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес. По информации посольства Мексики в РФ, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, представители бюро туризма Мексики ведут переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов между странами. "У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно", - сказал Хорхе Гонсалес агентству. Собеседник подчеркнул, что сейчас летать по направлению Россия-Мексика приходится с пересадкой, например, в Стамбуле. При этом в России уже есть опыт выполнения рейсов из Москвы на соседнюю с Мексикой Кубу, указал он. "И почему бы тогда не (запустить – ред.) прямые перелеты из Мехико в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай", - добавил Гонсалес. Он также полагает, что мексиканская сторона еще не донесла до россиян всё культурное богатство своей страны. В будущем российские туристы станут посещать исторические города и традиционные праздники Мексики наряду с ее пляжами, надеется собеседник.
07:30 14.12.2025 (обновлено: 07:52 14.12.2025)
 
Мексика готова принимать российских туристов, заявил эксперт

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Иметь авиасообщение между Россией и Мексикой было бы чудесно, латиноамериканская страна уже готова принимать российских туристов, поделился мнением с РИА Новости глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес.
По информации посольства Мексики в РФ, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, представители бюро туризма Мексики ведут переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов между странами.
"У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно", - сказал Хорхе Гонсалес агентству.
Собеседник подчеркнул, что сейчас летать по направлению Россия-Мексика приходится с пересадкой, например, в Стамбуле. При этом в России уже есть опыт выполнения рейсов из Москвы на соседнюю с Мексикой Кубу, указал он.
"И почему бы тогда не (запустить – ред.) прямые перелеты из Мехико в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай", - добавил Гонсалес.
Он также полагает, что мексиканская сторона еще не донесла до россиян всё культурное богатство своей страны. В будущем российские туристы станут посещать исторические города и традиционные праздники Мексики наряду с ее пляжами, надеется собеседник.
 
