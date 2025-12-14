Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-вице-премьер Молдавии допустил снижение тарифов на газ и теплоэнергию - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251214/moldaviya-865538732.html
Экс-вице-премьер Молдавии допустил снижение тарифов на газ и теплоэнергию
Экс-вице-премьер Молдавии допустил снижение тарифов на газ и теплоэнергию - 14.12.2025, ПРАЙМ
Экс-вице-премьер Молдавии допустил снижение тарифов на газ и теплоэнергию
Тарифы на газ и теплоэнергию в Молдавии должны снизиться в ближайшие несколько месяцев, считает бывший молдавский вице-премьер Александр Муравский. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T21:08+0300
2025-12-14T21:08+0300
газ
молдавия
приднестровье
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg
КИШИНЕВ, 14 дек - ПРАЙМ. Тарифы на газ и теплоэнергию в Молдавии должны снизиться в ближайшие несколько месяцев, считает бывший молдавский вице-премьер Александр Муравский. "Один из директоров национального агентства регулирования энергетики заявил о том, что есть предпосылки для снижения цен на газ. Скорее всего, снижение тарифов на голубое топливо произойдет во второй половине февраля 2026 года, но в идеале это может случиться с 1 февраля 2026 года. Если цена на газ снизится, то сразу автоматически должна снижаться и цена на отопление, потому что значительная часть тепловой энергии вырабатывается на ТЭЦ за счет природного газа", - сказал Муравский журналистам. Экс-вице-премьер обратил внимание, что министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету объявил о возможном повышении тарифов на электроэнергию из-за покупки у Румынии в последнее время аварийной электроэнергии по более высокой цене. С другой стороны, есть многочисленные аналитические записки и заявления специалистов, которые говорят о том, что ранее "Энергоком" накопил положительные тарифные отклонения, которые позволяют компенсировать нынешние более высокие цены закупок электроэнергии в критические моменты, объяснил Муравский. В то же время бывший вице-премьер отметил, что из-за ситуации на энергетическом рынке Европы прогнозировать цены на энергоресурсы - это в определенной степени гадать на кофейной гуще. Он уточнил, что цена на газ на европейском рынке резко упала на фоне относительно теплой зимы, хотя в октябре и ноябре прогнозировалось, что в этом сезоне будет самая холодная зима за последние годы. В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://1prime.ru/20251212/moldaviya-865497607.html
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_bcda51fa7188d830ae2e523374406ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, молдавия, приднестровье, газпром
Газ, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газпром
21:08 14.12.2025
 
Экс-вице-премьер Молдавии допустил снижение тарифов на газ и теплоэнергию

Муравский: тарифы на газ и теплоэнергию в Молдавии должны снизиться в ближайшие месяцы

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 14 дек - ПРАЙМ. Тарифы на газ и теплоэнергию в Молдавии должны снизиться в ближайшие несколько месяцев, считает бывший молдавский вице-премьер Александр Муравский.
"Один из директоров национального агентства регулирования энергетики заявил о том, что есть предпосылки для снижения цен на газ. Скорее всего, снижение тарифов на голубое топливо произойдет во второй половине февраля 2026 года, но в идеале это может случиться с 1 февраля 2026 года. Если цена на газ снизится, то сразу автоматически должна снижаться и цена на отопление, потому что значительная часть тепловой энергии вырабатывается на ТЭЦ за счет природного газа", - сказал Муравский журналистам.
Экс-вице-премьер обратил внимание, что министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету объявил о возможном повышении тарифов на электроэнергию из-за покупки у Румынии в последнее время аварийной электроэнергии по более высокой цене. С другой стороны, есть многочисленные аналитические записки и заявления специалистов, которые говорят о том, что ранее "Энергоком" накопил положительные тарифные отклонения, которые позволяют компенсировать нынешние более высокие цены закупок электроэнергии в критические моменты, объяснил Муравский.
В то же время бывший вице-премьер отметил, что из-за ситуации на энергетическом рынке Европы прогнозировать цены на энергоресурсы - это в определенной степени гадать на кофейной гуще. Он уточнил, что цена на газ на европейском рынке резко упала на фоне относительно теплой зимы, хотя в октябре и ноябре прогнозировалось, что в этом сезоне будет самая холодная зима за последние годы.
В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год
12 декабря, 23:18
 
ГазМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала