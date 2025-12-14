https://1prime.ru/20251214/moldaviya-865538732.html

Экс-вице-премьер Молдавии допустил снижение тарифов на газ и теплоэнергию

КИШИНЕВ, 14 дек - ПРАЙМ. Тарифы на газ и теплоэнергию в Молдавии должны снизиться в ближайшие несколько месяцев, считает бывший молдавский вице-премьер Александр Муравский. "Один из директоров национального агентства регулирования энергетики заявил о том, что есть предпосылки для снижения цен на газ. Скорее всего, снижение тарифов на голубое топливо произойдет во второй половине февраля 2026 года, но в идеале это может случиться с 1 февраля 2026 года. Если цена на газ снизится, то сразу автоматически должна снижаться и цена на отопление, потому что значительная часть тепловой энергии вырабатывается на ТЭЦ за счет природного газа", - сказал Муравский журналистам. Экс-вице-премьер обратил внимание, что министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету объявил о возможном повышении тарифов на электроэнергию из-за покупки у Румынии в последнее время аварийной электроэнергии по более высокой цене. С другой стороны, есть многочисленные аналитические записки и заявления специалистов, которые говорят о том, что ранее "Энергоком" накопил положительные тарифные отклонения, которые позволяют компенсировать нынешние более высокие цены закупок электроэнергии в критические моменты, объяснил Муравский. В то же время бывший вице-премьер отметил, что из-за ситуации на энергетическом рынке Европы прогнозировать цены на энергоресурсы - это в определенной степени гадать на кофейной гуще. Он уточнил, что цена на газ на европейском рынке резко упала на фоне относительно теплой зимы, хотя в октябре и ноябре прогнозировалось, что в этом сезоне будет самая холодная зима за последние годы. В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания молдавского руководства выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если молдавская сторона получала энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то приднестровская оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

