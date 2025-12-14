https://1prime.ru/20251214/moshenniki-865527317.html

Полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о появлении новой мошеннической схемы, потенциальным жертвам которой обещают "проверку качества воды". "Новая схема телефонного мошенничества, связанная с "проверкой качества воды". Мошенники звонят от имени "Водоканала", предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на "безопасный" счёт — на самом деле счёт преступников", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале. Полиция рекомендует не озвучивать sms-коды ни по телефону, ни в чате, а при звонках из "Водоканала" вешать трубку и перезванивать на официальный номер предприятия, указанный в квитанции, а также на его сайте. При звонке из "банка" также необходимо прервать разговор и воспользоваться официальным номером телефона.

