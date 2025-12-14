Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества - 14.12.2025
Полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о появлении новой мошеннической схемы, потенциальным жертвам которой обещают "проверку качества воды". "Новая схема телефонного мошенничества, связанная с "проверкой качества воды". Мошенники звонят от имени "Водоканала", предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на "безопасный" счёт — на самом деле счёт преступников", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале. Полиция рекомендует не озвучивать sms-коды ни по телефону, ни в чате, а при звонках из "Водоканала" вешать трубку и перезванивать на официальный номер предприятия, указанный в квитанции, а также на его сайте. При звонке из "банка" также необходимо прервать разговор и воспользоваться официальным номером телефона.
санкт-петербург
ленинградская область
общество , санкт-петербург, ленинградская область, мвд
Мошенничество, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, МВД
11:44 14.12.2025
 
Полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества

ГУМВД Петербурга предупредило о мошеннической схеме с проверкой качества воды

© РИА Новости . Яков Андреев Водопроводный кран
Водопроводный кран - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о появлении новой мошеннической схемы, потенциальным жертвам которой обещают "проверку качества воды".
"Новая схема телефонного мошенничества, связанная с "проверкой качества воды". Мошенники звонят от имени "Водоканала", предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на "безопасный" счёт — на самом деле счёт преступников", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Полиция рекомендует не озвучивать sms-коды ни по телефону, ни в чате, а при звонках из "Водоканала" вешать трубку и перезванивать на официальный номер предприятия, указанный в квитанции, а также на его сайте.
При звонке из "банка" также необходимо прервать разговор и воспользоваться официальным номером телефона.
 
