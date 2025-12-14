https://1prime.ru/20251214/most-865532729.html
На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники
На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники - 14.12.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники
Меры охраны усилят на Крымском мосту в период новогодних праздников, сообщил Минтранс РФ. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T16:43+0300
2025-12-14T16:43+0300
2025-12-14T16:43+0300
бизнес
рф
тамань
керчь
крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e3370575c5e3b5fdcb48fb449b663a4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - ПРАЙМ. Меры охраны усилят на Крымском мосту в период новогодних праздников, сообщил Минтранс РФ. "В преддверии новогодних праздников усилены смены управления ведомственной охраны Минтранса России. С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тысяч транспортных средств в сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. В целом, по данным Минтранса, созданная инфраструктура инспекционно-досмотровых комплексов на подходах к Крымскому мосту позволяет обеспечивать досмотр до 1 150 транспортных средств в час: 650 - со стороны Тамани, 500 - со стороны Керчи. Среднее время досмотра легковушки занимает семь минут, автобуса - до 15 минут, уточнило министерство. Посты досмотра установили перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://1prime.ru/20251214/krym-865530272.html
рф
тамань
керчь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_18e98ae4f08aeae2c149e1ded662d825.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, тамань, керчь, крымский мост
Бизнес, РФ, Тамань, КЕРЧЬ, Крымский мост
На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники
На Крымском мосту в период новогодних праздников усилят меры охраны