На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники

2025-12-14T16:43+0300

бизнес

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - ПРАЙМ. Меры охраны усилят на Крымском мосту в период новогодних праздников, сообщил Минтранс РФ. "В преддверии новогодних праздников усилены смены управления ведомственной охраны Минтранса России. С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тысяч транспортных средств в сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. В целом, по данным Минтранса, созданная инфраструктура инспекционно-досмотровых комплексов на подходах к Крымскому мосту позволяет обеспечивать досмотр до 1 150 транспортных средств в час: 650 - со стороны Тамани, 500 - со стороны Керчи. Среднее время досмотра легковушки занимает семь минут, автобуса - до 15 минут, уточнило министерство. Посты досмотра установили перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

