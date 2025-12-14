РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола

https://1prime.ru/20251214/nabor-865521626.html

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется в среднем по России в 10 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь. Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай. В России традиционного новогоднего горячего блюда нет, но нередко это запеченная курица с картошкой. В этом году блюдо обойдется в 511 рублей. Овощная нарезка будет стоить 512 рублей. Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с красной икрой - продукты для 12 бутербродов стоят 2 666 рублей. Столько же бутербродов со шпротами обойдется в 304 рубля. На мясную и сырную тарелки нужно заложить 1 237 рублей. Салат "Оливье", как ранее писало РИА Новости, обойдется в 576 рублей на четверых, а "Сельдь под шубой" - в 291 рубль. Разносолы стоят 230 рублей. За фрукты к праздничному столу придется отдать 892 рубля. Стоимость торта составит 718 рублей. Бутылка шампанского, главного напитка новогодней ночи, в среднем стоит в этом году 425 рублей, вина - 513 рублей, а коньяка - 820 рублей. Упаковка чая в 25 пакетиков обойдется в 85 рублей, сок - 136 рублей, а бутылка минералки в 78,4 рубля.

