На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости

На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости

2025-12-14T23:00+0300

в мире

украина

запад

киев

владимир зеленский

дональд трамп

нато

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Заключение мирного соглашения, которое как минимум будет включать отказ Киева от вступления в НАТО, практически лишит Владимира Зеленского возможности переизбраться, написал британскии дипломат Ян Прауд в материале для Strategic Culture."Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на "войну до последнего украинца" выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых "бусифицируют" на линию фронта", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что начиная с 2022 года Зеленский выстраивал публичные заявления так, чтобы выглядеть "ангелом", одновременно представляя Россию в образе "агрессора". По мнению Прауда, такая линия была нацелена на сохранение поддержки со стороны западных лидеров и обеспечение бесперебойных финансовых потоков. Однако, как подчеркнул дипломат, в настоящий момент уже очевидно, что Украина не способна одержать победу."Даже если предоставить Украине такой же объем иностранного финансирования, как в предыдущие годы, это в лучшем случае позволит ей лишь медленно продолжать проигрывать на поле боя", — подытожил он.Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, украинские власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

