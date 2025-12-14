Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251214/obem-865522051.html
2025-12-14T06:15+0300
2025-12-14T06:54+0300
финансы
банки
россия
банк россия
банк россии
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Банковский портфель автокредитов на 1 ноября увеличился до 2,96 триллиона рублей, что почти на 14% больше уровня годом ранее. Тогда на руках россиян было таких ссуд на 2,6 триллиона рублей. При этом с начала года портфель увеличился всего на 355,2 миллиарда рублей, а в прошлом году за 10 месяцев прирост составил существенно больше - 845,3 миллиарда.
финансы, банки, россия, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
06:15 14.12.2025 (обновлено: 06:54 14.12.2025)
 
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Банковский портфель автокредитов на 1 ноября увеличился до 2,96 триллиона рублей, что почти на 14% больше уровня годом ранее. Тогда на руках россиян было таких ссуд на 2,6 триллиона рублей.
При этом с начала года портфель увеличился всего на 355,2 миллиарда рублей, а в прошлом году за 10 месяцев прирост составил существенно больше - 845,3 миллиарда.
 
