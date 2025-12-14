https://1prime.ru/20251214/obem-865522051.html

Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей

Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей - 14.12.2025, ПРАЙМ

Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей

Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T06:15+0300

2025-12-14T06:15+0300

2025-12-14T06:54+0300

финансы

банки

россия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865522051.jpg?1765684459

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Банковский портфель автокредитов на 1 ноября увеличился до 2,96 триллиона рублей, что почти на 14% больше уровня годом ранее. Тогда на руках россиян было таких ссуд на 2,6 триллиона рублей. При этом с начала года портфель увеличился всего на 355,2 миллиарда рублей, а в прошлом году за 10 месяцев прирост составил существенно больше - 845,3 миллиарда.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россия, банк россии