Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей
Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей - 14.12.2025, ПРАЙМ
Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей
14.12.2025
Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
2025-12-14T06:15+0300
2025-12-14T06:15+0300
2025-12-14T06:54+0300
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Банковский портфель автокредитов на 1 ноября увеличился до 2,96 триллиона рублей, что почти на 14% больше уровня годом ранее. Тогда на руках россиян было таких ссуд на 2,6 триллиона рублей. При этом с начала года портфель увеличился всего на 355,2 миллиарда рублей, а в прошлом году за 10 месяцев прирост составил существенно больше - 845,3 миллиарда.
Объем автокредитования россиян достиг почти трех триллионов рублей
Объем автокредитования россиян в октябре достиг рекордных 2,96 триллиона рублей
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Банковский портфель автокредитов на 1 ноября увеличился до 2,96 триллиона рублей, что почти на 14% больше уровня годом ранее. Тогда на руках россиян было таких ссуд на 2,6 триллиона рублей.
При этом с начала года портфель увеличился всего на 355,2 миллиарда рублей, а в прошлом году за 10 месяцев прирост составил существенно больше - 845,3 миллиарда.