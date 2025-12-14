https://1prime.ru/20251214/oplata-865528480.html
Исследование: россияне стали чаще оплачивать бензин, не выходя из машины
2025-12-14T12:52+0300
2025-12-14T12:52+0300
2025-12-14T12:52+0300
бизнес
юkassa
торговля
бензин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оплачивать бензин, не выходя из автомобиля, число онлайн-расчетов в этом сегменте текущей осенью выросло на 45% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании ЮKassa для РИА Новости. "Технологические изменения затронули и более консервативные сферы: данные показывают стабильный рост числа онлайн-оплат интернет-провайдеров (+18%), топлива на АЗС (+45%) и парковок (+18%). Россияне массово переносят в онлайн то, что еще недавно требовало личного присутствия или наличных денег", - сообщают аналитики. Они изучили траты россиян в период с 1 сентября по 30 ноября 2025 года и сравнили полученные данные с таким же периодом в прошлом году. Руководитель отдела продаж Никита Цой отмечает, что онлайн-оплата связи, такси, химчистки и подписки на музыку стала такой же естественной, как покупка утреннего кофе. "Следующий этап развития - когда технологии растворяются в рутине, делая ее проще и выгоднее и для покупателя, и для бизнеса", - сказал он. Параллельно формируется еще одна мощная тенденция - делегирование рутины: увеличение трат на услуги складов (+2%), химчистки (+88%). "Люди платят за то, чтобы делегировать непрофильные, но обременительные задачи", - выяснили аналитики. Также россияне регулярно оформляют подписки на комфорт, будь то доступ к фильмам или облачному хранилищу - траты на медиасервисы выросли на 29%, а на различные приложения - в 2,5 раза. Так, по мнению аналитиков, потребители меняют логику: вместо владения они предпочитают доступ. Более того, в ЮKassa фиксируют продолжение тренда на переход к онлайн-платежам. Доля привычных банковских карт как метода оплаты продолжает снижаться: она составила 39% по обороту и 42% по количеству транзакций (снижение на 4 и 6 процентных пунктов соответственно). "На смену приходит оплата по готовому счету через мобильные банковские приложения. Доля таких платежей в ЮKassa выросла на 5 процентных пунктов по обороту и 6 процентных пунктов по числу транзакций, составив 59% и 57% соответственно", - посчитали аналитики.
