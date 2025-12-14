Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
2025-12-14T05:57+0300
2025-12-14T06:55+0300
общество
экономика
россия
северная осетия
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Опасность была объявлена в 0.19 мск, она длилась пять часов. "Отбой беспилотной опасности в Северной Осетии! Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
общество , россия, северная осетия
Общество , Экономика, РОССИЯ, Северная Осетия
05:57 14.12.2025 (обновлено: 06:55 14.12.2025)
 
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Опасность была объявлена в 0.19 мск, она длилась пять часов.
"Отбой беспилотной опасности в Северной Осетии! Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСеверная Осетия
 
 
