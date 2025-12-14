https://1prime.ru/20251214/osetija-865521892.html
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Опасность была объявлена в 0.19 мск, она длилась пять часов. "Отбой беспилотной опасности в Северной Осетии! Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
