Пакистану интересен российский опыт использования ИИ, заявил глава Минфина

технологии

финансы

пакистан

рф

антон силуанов

минфин

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Пакистан заинтересован в опыте использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе в России, сейчас многое, что используется для сбора информации и анализа данных, может быть выполнено с помощью ИИ, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. "Вы сказали, что министерство финансов России использует искусственный интеллект в процессе бюджетирования. Мы хотели бы узнать об этом больше и посмотреть, как мы можем успешно перенять этот опыт. В частном секторе многое из того, что используется для сбора информации и анализа данных, на самом деле может быть выполнено с помощью ботов. Я учился такому в частном секторе, что-то мы уже начинаем применять", - сказал он в рамках конференции Momentum в Эр-Рияде. "Но, конечно, есть процессы, которые не могут обойтись без участия человека: например, выстраивание политики компании, принятие решений. Если есть что-то, чему мы можем научиться у России, мы будем только рады этому", - добавил он. Искусственный интеллект выходит на передовую линию, сейчас идет борьба за то, кто достигнет наибольшего его развития для всех сфер жизни, заявил в конце ноября министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин стал первым среди ведомств в РФ, внедривших искусственный интеллект в свою работу, отметил Силуанов. Минфин России и Сбербанк заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (AI) для усовершенствования бюджетного процесса, сообщали в пресс-службе кредитной организации.

