Пакистану интересен российский опыт использования ИИ, заявил глава Минфина - 14.12.2025
Пакистану интересен российский опыт использования ИИ, заявил глава Минфина
Пакистану интересен российский опыт использования ИИ, заявил глава Минфина - 14.12.2025, ПРАЙМ
Пакистану интересен российский опыт использования ИИ, заявил глава Минфина
Пакистан заинтересован в опыте использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе в России, сейчас многое, что используется для сбора информации и... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T16:10+0300
2025-12-14T16:10+0300
технологии
финансы
пакистан
рф
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/35/841963557_0:289:2400:1639_1920x0_80_0_0_c93ef5053cf529a76813d0ec9954d77e.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Пакистан заинтересован в опыте использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе в России, сейчас многое, что используется для сбора информации и анализа данных, может быть выполнено с помощью ИИ, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. "Вы сказали, что министерство финансов России использует искусственный интеллект в процессе бюджетирования. Мы хотели бы узнать об этом больше и посмотреть, как мы можем успешно перенять этот опыт. В частном секторе многое из того, что используется для сбора информации и анализа данных, на самом деле может быть выполнено с помощью ботов. Я учился такому в частном секторе, что-то мы уже начинаем применять", - сказал он в рамках конференции Momentum в Эр-Рияде. "Но, конечно, есть процессы, которые не могут обойтись без участия человека: например, выстраивание политики компании, принятие решений. Если есть что-то, чему мы можем научиться у России, мы будем только рады этому", - добавил он. Искусственный интеллект выходит на передовую линию, сейчас идет борьба за то, кто достигнет наибольшего его развития для всех сфер жизни, заявил в конце ноября министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин стал первым среди ведомств в РФ, внедривших искусственный интеллект в свою работу, отметил Силуанов. Минфин России и Сбербанк заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (AI) для усовершенствования бюджетного процесса, сообщали в пресс-службе кредитной организации.
пакистан
рф
технологии, финансы, пакистан, рф, антон силуанов, минфин
Технологии, Финансы, ПАКИСТАН, РФ, Антон Силуанов, Минфин
16:10 14.12.2025
 
Пакистану интересен российский опыт использования ИИ, заявил глава Минфина

Аурангзеб: Пакистану интересен российский опыт использования ИИ в бюджетной сфере

© Фото : Unsplash/Sameer AkhtariПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Пакистан. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Sameer Akhtari
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Пакистан заинтересован в опыте использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе в России, сейчас многое, что используется для сбора информации и анализа данных, может быть выполнено с помощью ИИ, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.
"Вы сказали, что министерство финансов России использует искусственный интеллект в процессе бюджетирования. Мы хотели бы узнать об этом больше и посмотреть, как мы можем успешно перенять этот опыт. В частном секторе многое из того, что используется для сбора информации и анализа данных, на самом деле может быть выполнено с помощью ботов. Я учился такому в частном секторе, что-то мы уже начинаем применять", - сказал он в рамках конференции Momentum в Эр-Рияде.
"Но, конечно, есть процессы, которые не могут обойтись без участия человека: например, выстраивание политики компании, принятие решений. Если есть что-то, чему мы можем научиться у России, мы будем только рады этому", - добавил он.
Искусственный интеллект выходит на передовую линию, сейчас идет борьба за то, кто достигнет наибольшего его развития для всех сфер жизни, заявил в конце ноября министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин стал первым среди ведомств в РФ, внедривших искусственный интеллект в свою работу, отметил Силуанов.
Минфин России и Сбербанк заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (AI) для усовершенствования бюджетного процесса, сообщали в пресс-службе кредитной организации.
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией
20 ноября, 01:08
 
