Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму построят паром "Петропавловск" для Дальнего Востока - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251214/parom-865533638.html
В Крыму построят паром "Петропавловск" для Дальнего Востока
В Крыму построят паром "Петропавловск" для Дальнего Востока - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Крыму построят паром "Петропавловск" для Дальнего Востока
Паром "Петропавловск" построят в Крыму для Дальнего Востока, сообщает министерство транспорта РФ. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T17:12+0300
2025-12-14T17:12+0300
бизнес
туризм
крым
дальний восток
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865533072_0:0:3032:1707_1920x0_80_0_0_9d9f6bdbc302a0f0ff8d233cc535d546.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – ПРАЙМ. Паром "Петропавловск" построят в Крыму для Дальнего Востока, сообщает министерство транспорта РФ. "Андрей Никитин (министр транспорта РФ - ред.) посетил Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Здесь по поручению президента ведется строительство парома "Петропавловск" для Дальнего Востока. Судно сможет перевозить 150 пассажиров, автомобили, автобусы и грузовые контейнеры между портами Камчатки, Сахалина, Приморского края, Магаданской области и Курильских островов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Министр в рамках рабочей поездки в Крым проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов региона, среди которых инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к Крымскому мосту, транспортный обход города Джанкоя на севере Крыма, а также ряд объектов на железной дороге.
https://1prime.ru/20251208/seabridge-865318681.html
крым
дальний восток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865533072_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_84da664308eed71b8803049551a82c58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, крым, дальний восток, рф
Бизнес, Туризм, КРЫМ, Дальний Восток, РФ
17:12 14.12.2025
 
В Крыму построят паром "Петропавловск" для Дальнего Востока

В Керчи построят паром "Петропавловск" для Дальнего Востока

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСудостроительный завод в Керчи
Судостроительный завод в Керчи - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Судостроительный завод в Керчи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – ПРАЙМ. Паром "Петропавловск" построят в Крыму для Дальнего Востока, сообщает министерство транспорта РФ.
"Андрей Никитин (министр транспорта РФ - ред.) посетил Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Здесь по поручению президента ведется строительство парома "Петропавловск" для Дальнего Востока. Судно сможет перевозить 150 пассажиров, автомобили, автобусы и грузовые контейнеры между портами Камчатки, Сахалина, Приморского края, Магаданской области и Курильских островов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Министр в рамках рабочей поездки в Крым проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов региона, среди которых инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к Крымскому мосту, транспортный обход города Джанкоя на севере Крыма, а также ряд объектов на железной дороге.
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
На Кубани оценили возможность возобновления работы парома Seabridge
8 декабря, 14:10
 
БизнесТуризмКРЫМДальний ВостокРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала