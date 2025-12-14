https://1prime.ru/20251214/parom-865533638.html

В Крыму построят паром "Петропавловск" для Дальнего Востока

2025-12-14T17:12+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – ПРАЙМ. Паром "Петропавловск" построят в Крыму для Дальнего Востока, сообщает министерство транспорта РФ. "Андрей Никитин (министр транспорта РФ - ред.) посетил Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Здесь по поручению президента ведется строительство парома "Петропавловск" для Дальнего Востока. Судно сможет перевозить 150 пассажиров, автомобили, автобусы и грузовые контейнеры между портами Камчатки, Сахалина, Приморского края, Магаданской области и Курильских островов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Министр в рамках рабочей поездки в Крым проинспектировал состояние ключевых транспортных объектов региона, среди которых инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к Крымскому мосту, транспортный обход города Джанкоя на севере Крыма, а также ряд объектов на железной дороге.

