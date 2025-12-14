https://1prime.ru/20251214/peregovory-865541811.html

В Берлине завершились переговоры делегаций Украины и США

МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине по урегулированию на Украине завершились, они длились более пяти часов и продлятся в понедельник, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на офис Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье Зеленский сообщал, что прибыл в Германию и рассчитывает встретиться там с представителями США. "Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине продолжались более пяти часов. Стороны договорились продолжить работу завтра утром", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Таблоид Bild ранее в воскресенье сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для переговоров по украинскому урегулированию. Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

