https://1prime.ru/20251214/poezd-865539049.html

Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов

Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов - 14.12.2025, ПРАЙМ

Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов

Столкновение "скорой" с тепловозом на железнодорожном переезде в Кирове не повлияло на движение поездов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T21:51+0300

2025-12-14T21:51+0300

2025-12-14T21:51+0300

происшествия

бизнес

россия

кировская область

https://cdnn.1prime.ru/img/76767/90/767679025_0:131:1500:975_1920x0_80_0_0_0e28146b3d9e8d5cf814c4973651b8dd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - ПРАЙМ. Столкновение "скорой" с тепловозом на железнодорожном переезде в Кирове не повлияло на движение поездов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). По предварительным данным Госавтоинспекции Кировской области, в воскресенье около 16.09 мск на железнодорожном переезде на улице Баумана в Кирове произошло столкновение автомобиля "скорой" и тепловоза. В результате происшествия фельдшер бригады "скорой" получила травмы. "На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении в Telegram-канале Горьковской железной дороги. По данным ГЖД, ДТП произошло на перегоне "Долгушино-Гирсово" на регулируемом переезде с исправно действующей сигнализацией. "Автомобиль скорой медицинской помощи выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, несмотря на останавливающие сигналы. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - подчеркивается в сообщении Горьковской железной дороги.

https://1prime.ru/20251214/poezda-865538022.html

кировская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, кировская область