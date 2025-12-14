Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов - 14.12.2025
Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов
Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов
2025-12-14T21:51+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - ПРАЙМ. Столкновение "скорой" с тепловозом на железнодорожном переезде в Кирове не повлияло на движение поездов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). По предварительным данным Госавтоинспекции Кировской области, в воскресенье около 16.09 мск на железнодорожном переезде на улице Баумана в Кирове произошло столкновение автомобиля "скорой" и тепловоза. В результате происшествия фельдшер бригады "скорой" получила травмы. "На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении в Telegram-канале Горьковской железной дороги. По данным ГЖД, ДТП произошло на перегоне "Долгушино-Гирсово" на регулируемом переезде с исправно действующей сигнализацией. "Автомобиль скорой медицинской помощи выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, несмотря на останавливающие сигналы. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - подчеркивается в сообщении Горьковской железной дороги.
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Кировская область
21:51 14.12.2025
 
Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов

Столкновение скорой помощи с тепловозом в Кирове не повлияло на движение поездов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - ПРАЙМ. Столкновение "скорой" с тепловозом на железнодорожном переезде в Кирове не повлияло на движение поездов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).
По предварительным данным Госавтоинспекции Кировской области, в воскресенье около 16.09 мск на железнодорожном переезде на улице Баумана в Кирове произошло столкновение автомобиля "скорой" и тепловоза. В результате происшествия фельдшер бригады "скорой" получила травмы.
"На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении в Telegram-канале Горьковской железной дороги.
По данным ГЖД, ДТП произошло на перегоне "Долгушино-Гирсово" на регулируемом переезде с исправно действующей сигнализацией.
"Автомобиль скорой медицинской помощи выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, несмотря на останавливающие сигналы. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - подчеркивается в сообщении Горьковской железной дороги.
