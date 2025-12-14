https://1prime.ru/20251214/poezd-865539049.html
Столкновение скорой и тепловоза в Кирове не повлияло на движение поездов
2025-12-14T21:51+0300
происшествия
бизнес
россия
кировская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - ПРАЙМ. Столкновение "скорой" с тепловозом на железнодорожном переезде в Кирове не повлияло на движение поездов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). По предварительным данным Госавтоинспекции Кировской области, в воскресенье около 16.09 мск на железнодорожном переезде на улице Баумана в Кирове произошло столкновение автомобиля "скорой" и тепловоза. В результате происшествия фельдшер бригады "скорой" получила травмы. "На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в сообщении в Telegram-канале Горьковской железной дороги. По данным ГЖД, ДТП произошло на перегоне "Долгушино-Гирсово" на регулируемом переезде с исправно действующей сигнализацией. "Автомобиль скорой медицинской помощи выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, несмотря на останавливающие сигналы. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - подчеркивается в сообщении Горьковской железной дороги.
кировская область
