https://1prime.ru/20251214/poezda-865527128.html

Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь

Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь - 14.12.2025, ПРАЙМ

Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь

Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T11:24+0300

2025-12-14T11:24+0300

2025-12-14T11:24+0300

происшествия

бизнес

россия

роспотребнадзор

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83643/52/836435271_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_1f2f5c1d50c74d2cdfef9e0a7252c1ff.jpg

УФА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. "Продолжаем ликвидацию последствий схода с рельсов грузового поезда в Никольском районе. Работают 2 восстановительных поезда, задействован 181 человек и 29 единиц техники. С путей убрано 2 электровоза и 13 опрокинутых цистерн, осталось убрать еще 8", - написал он в своём Telegram-канале. По словам Мельниченко, в Пензенской области восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. "Работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16.00, в 00.00 — открыть движение поездов", - добавил губернатор области. Он отметил, что на месте ЧП Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды. Показатели воздуха в пределах нормы. По воде и грунту результаты будут в понедельник.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспотребнадзор, железнодорожный транспорт