Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь
Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь
2025-12-14T11:24+0300
происшествия
УФА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. "Продолжаем ликвидацию последствий схода с рельсов грузового поезда в Никольском районе. Работают 2 восстановительных поезда, задействован 181 человек и 29 единиц техники. С путей убрано 2 электровоза и 13 опрокинутых цистерн, осталось убрать еще 8", - написал он в своём Telegram-канале. По словам Мельниченко, в Пензенской области восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. "Работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16.00, в 00.00 — открыть движение поездов", - добавил губернатор области. Он отметил, что на месте ЧП Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды. Показатели воздуха в пределах нормы. По воде и грунту результаты будут в понедельник.
