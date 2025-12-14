Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.12.2025
Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь
Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь
Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь
Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T11:24+0300
2025-12-14T11:24+0300
происшествия
бизнес
россия
роспотребнадзор
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83643/52/836435271_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_1f2f5c1d50c74d2cdfef9e0a7252c1ff.jpg
УФА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. "Продолжаем ликвидацию последствий схода с рельсов грузового поезда в Никольском районе. Работают 2 восстановительных поезда, задействован 181 человек и 29 единиц техники. С путей убрано 2 электровоза и 13 опрокинутых цистерн, осталось убрать еще 8", - написал он в своём Telegram-канале. По словам Мельниченко, в Пензенской области восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. "Работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16.00, в 00.00 — открыть движение поездов", - добавил губернатор области. Он отметил, что на месте ЧП Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды. Показатели воздуха в пределах нормы. По воде и грунту результаты будут в понедельник.
https://cdnn.1prime.ru/img/83643/52/836435271_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_a2dca361899b373fcf86dd0e0263c1af.jpg
1920
1920
true
бизнес, россия, роспотребнадзор, железнодорожный транспорт
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор, железнодорожный транспорт
11:24 14.12.2025
 
Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь

Мельниченко: движение поездов после ЧП в Пензенской области откроют в полночь

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектричка
Электричка - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Электричка. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
УФА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ликвидации последствий схода вагонов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"Продолжаем ликвидацию последствий схода с рельсов грузового поезда в Никольском районе. Работают 2 восстановительных поезда, задействован 181 человек и 29 единиц техники. С путей убрано 2 электровоза и 13 опрокинутых цистерн, осталось убрать еще 8", - написал он в своём Telegram-канале.
По словам Мельниченко, в Пензенской области восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600.
"Работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16.00, в 00.00 — открыть движение поездов", - добавил губернатор области.
Он отметил, что на месте ЧП Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды. Показатели воздуха в пределах нормы. По воде и грунту результаты будут в понедельник.
 
Происшествия
 
 
