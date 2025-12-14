Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-14T12:15+0300
2025-12-14T12:45+0300
бизнес
россия
симферополь
москва
крым
гранд сервис экспресс
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". Причины задержки поездов не указаны. "В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия". Время опоздания на 11:00 мск: в Крым: №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 30 минут, №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 декабря, задерживается на 30 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что из Крыма задерживаются три поезда: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа 30 минут, №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов, №075 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 3 часа 30 минут. "Остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график", - отметили в компании. Ранее утром перевозчик также сообщал о задержке пяти пассажирских составов, в том числе №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, №92 Москва– Севастополь , отправлением 12 декабря. Также сообщалось о задержке трех поездов из Крыма: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, а также №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря.
бизнес, россия, симферополь, москва, крым, гранд сервис экспресс, железнодорожный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, СИМФЕРОПОЛЬ, МОСКВА, КРЫМ, Гранд сервис экспресс, железнодорожный транспорт
12:15 14.12.2025 (обновлено: 12:45 14.12.2025)
 
Перевозчик сообщил о задержке пяти поездов в сообщении с Крымом

"Гранд Сервис Экспресс": пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Железнодорожные пути. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
БизнесРОССИЯСИМФЕРОПОЛЬМОСКВАКРЫМГранд сервис экспрессжелезнодорожный транспорт
 
 
