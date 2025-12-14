https://1prime.ru/20251214/poezda-865528182.html
Перевозчик сообщил о задержке пяти поездов в сообщении с Крымом

14.12.2025
Перевозчик сообщил о задержке пяти поездов в сообщении с Крымом
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". Причины задержки поездов не указаны. "В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия". Время опоздания на 11:00 мск: в Крым: №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 30 минут, №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 декабря, задерживается на 30 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что из Крыма задерживаются три поезда: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа 30 минут, №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов, №075 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 3 часа 30 минут. "Остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график", - отметили в компании. Ранее утром перевозчик также сообщал о задержке пяти пассажирских составов, в том числе №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 декабря, №92 Москва– Севастополь , отправлением 12 декабря. Также сообщалось о задержке трех поездов из Крыма: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, а также №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря.
