Три пассажирских поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются в пути - 14.12.2025
Три пассажирских поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются в пути
2025-12-14T20:25+0300
2025-12-14T20:25+0300
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда "Таврия", следующие из Крыма в другие регионы России, по-прежнему задерживаются в пути, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". "В пути следования задерживаются 3 поезда "Таврия". Время опоздания на 19:00 мск: из Крыма: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа, №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа, №076 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье перевозчик также сообщал о задержках пассажирских составов. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании. Там добавили, что остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения либо введены в график.
20:25 14.12.2025
 
Три пассажирских поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются в пути

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда "Таврия", следующие из Крыма в другие регионы России, по-прежнему задерживаются в пути, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются 3 поезда "Таврия". Время опоздания на 19:00 мск: из Крыма: №196 СимферопольМосква, отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа, №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа, №076 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье перевозчик также сообщал о задержках пассажирских составов.
Уточняется, что время задержки в пути может измениться.
"Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.
Там добавили, что остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения либо введены в график.
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика
