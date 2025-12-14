Три пассажирских поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются в пути

https://1prime.ru/20251214/poezda-865538022.html

Три пассажирских поезда "Таврия", следующие из Крыма в другие регионы России, по-прежнему задерживаются в пути, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". | 14.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Три пассажирских поезда "Таврия", следующие из Крыма в другие регионы России, по-прежнему задерживаются в пути, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". "В пути следования задерживаются 3 поезда "Таврия". Время опоздания на 19:00 мск: из Крыма: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа, №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа, №076 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье перевозчик также сообщал о задержках пассажирских составов. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании. Там добавили, что остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения либо введены в график.

