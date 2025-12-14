https://1prime.ru/20251214/pozhar-865531412.html
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ - 14.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ
Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T15:49+0300
2025-12-14T15:49+0300
2025-12-14T16:07+0300
происшествия
россия
краснодарский край
афипский нпз
нпз
кубань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865531258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8eb14643d3ee78ab72b62389959c4fd0.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "В Северском районе фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что за территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали.
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865531258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_727b2b7e9add2355c5366987b8bfc7d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, афипский нпз, нпз, кубань
Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, Афипский НПЗ, НПЗ, КУБАНЬ
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ
Газовая труба загорелась из-за падения фрагментов БПЛА рядом с территорией Афипского НПЗ