Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251214/pozhar-865531412.html
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ - 14.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ
Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T15:49+0300
2025-12-14T16:07+0300
происшествия
россия
краснодарский край
афипский нпз
нпз
кубань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865531258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8eb14643d3ee78ab72b62389959c4fd0.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "В Северском районе фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что за территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали.
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865531258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_727b2b7e9add2355c5366987b8bfc7d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, краснодарский край, афипский нпз, нпз, кубань
Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, Афипский НПЗ, НПЗ, КУБАНЬ
15:49 14.12.2025 (обновлено: 16:07 14.12.2025)
 
На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ

Газовая труба загорелась из-за падения фрагментов БПЛА рядом с территорией Афипского НПЗ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
"В Северском районе фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали.
 
ПроисшествияРОССИЯКраснодарский крайАфипский НПЗНПЗКУБАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала