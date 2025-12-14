https://1prime.ru/20251214/pozhar-865531412.html

На Кубани фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ

2025-12-14T15:49+0300

2025-12-14T15:49+0300

2025-12-14T16:07+0300

происшествия

россия

краснодарский край

афипский нпз

нпз

кубань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865531258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8eb14643d3ee78ab72b62389959c4fd0.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "В Северском районе фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что за территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали.

