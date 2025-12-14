https://1prime.ru/20251214/produktsiya-865525965.html

ЕС хочет усилить борьбу с опасной продукцией на китайских онлайн-платформах

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Евросоюз планирует усилить борьбу с "небезопасной продукцией", продающейся на китайских онлайн-платформах, в том числе Shein и Alibaba, заявил еврокомиссар по вопросам демократии, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт. Согласно публикации британской газеты Financial Times, план Макграта, в частности, состоит в том, чтобы наделить Еврокомиссию полномочиями по расследованию наиболее серьезных трансграничных дел, чтобы снизить нагрузку на национальные власти, получающие недостаточное финансирование. "Я очень обеспокоен объемом небезопасной продукции, поступающей в Евросоюз. Я считаю, мы обязаны лучше защищать граждан ЕС, и у нас также есть обязательство перед европейскими компаниями обеспечить работу в среде с равными возможностями... Нынешняя система не соответствует своему назначению... Я считаю, что нужны более сильные меры сдерживания", - заявил еврокомиссар в интервью газете. По его словам, из года в год национальные власти в ЕС обнаруживают очень опасные товары, которые могут привести к серьезным последствиям для жизни людей и даже их гибели. Макграт отметил, что на фоне перегруженности сотрудников таможни и правоохранительных органов удалось остановить лишь незначительную часть небезопасной продукции, поступающей в ЕС. Он указал, что в 2024 году в ЕС попало примерно 4,6 миллиарда недорогих посылок, и их число продолжает удваиваться каждые два года. Около 90% этих отправлений поступает из Китая, отмечает издание. Как пишет газета, среди наиболее часто обнаруживаемых видов небезопасной продукции - косметика и игрушки. В ноябре французский министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен заявил, что правительство Франции подает судебный иск против онлайн-платформ AliExpress и Joom из-за продажи секс-кукол, похожих на детей, продолжая кампанию по наведению порядка в интернет-торговле.

