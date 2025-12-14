Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС хочет усилить борьбу с опасной продукцией на китайских онлайн-платформах - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251214/produktsiya-865525965.html
ЕС хочет усилить борьбу с опасной продукцией на китайских онлайн-платформах
ЕС хочет усилить борьбу с опасной продукцией на китайских онлайн-платформах - 14.12.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет усилить борьбу с опасной продукцией на китайских онлайн-платформах
Евросоюз планирует усилить борьбу с "небезопасной продукцией", продающейся на китайских онлайн-платформах, в том числе Shein и Alibaba, заявил еврокомиссар по... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T09:52+0300
2025-12-14T09:52+0300
бизнес
мировая экономика
китай
франция
ес
alibaba
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Евросоюз планирует усилить борьбу с "небезопасной продукцией", продающейся на китайских онлайн-платформах, в том числе Shein и Alibaba, заявил еврокомиссар по вопросам демократии, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт. Согласно публикации британской газеты Financial Times, план Макграта, в частности, состоит в том, чтобы наделить Еврокомиссию полномочиями по расследованию наиболее серьезных трансграничных дел, чтобы снизить нагрузку на национальные власти, получающие недостаточное финансирование. "Я очень обеспокоен объемом небезопасной продукции, поступающей в Евросоюз. Я считаю, мы обязаны лучше защищать граждан ЕС, и у нас также есть обязательство перед европейскими компаниями обеспечить работу в среде с равными возможностями... Нынешняя система не соответствует своему назначению... Я считаю, что нужны более сильные меры сдерживания", - заявил еврокомиссар в интервью газете. По его словам, из года в год национальные власти в ЕС обнаруживают очень опасные товары, которые могут привести к серьезным последствиям для жизни людей и даже их гибели. Макграт отметил, что на фоне перегруженности сотрудников таможни и правоохранительных органов удалось остановить лишь незначительную часть небезопасной продукции, поступающей в ЕС. Он указал, что в 2024 году в ЕС попало примерно 4,6 миллиарда недорогих посылок, и их число продолжает удваиваться каждые два года. Около 90% этих отправлений поступает из Китая, отмечает издание. Как пишет газета, среди наиболее часто обнаруживаемых видов небезопасной продукции - косметика и игрушки. В ноябре французский министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен заявил, что правительство Франции подает судебный иск против онлайн-платформ AliExpress и Joom из-за продажи секс-кукол, похожих на детей, продолжая кампанию по наведению порядка в интернет-торговле.
китай
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, франция, ес, alibaba, financial times
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ЕС, Alibaba, Financial Times
09:52 14.12.2025
 
ЕС хочет усилить борьбу с опасной продукцией на китайских онлайн-платформах

Еврокомиссар Макграт: ЕС усилит борьбу с опасными товарами на китайских онлайн-платформах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Евросоюз планирует усилить борьбу с "небезопасной продукцией", продающейся на китайских онлайн-платформах, в том числе Shein и Alibaba, заявил еврокомиссар по вопросам демократии, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт.
Согласно публикации британской газеты Financial Times, план Макграта, в частности, состоит в том, чтобы наделить Еврокомиссию полномочиями по расследованию наиболее серьезных трансграничных дел, чтобы снизить нагрузку на национальные власти, получающие недостаточное финансирование.
"Я очень обеспокоен объемом небезопасной продукции, поступающей в Евросоюз. Я считаю, мы обязаны лучше защищать граждан ЕС, и у нас также есть обязательство перед европейскими компаниями обеспечить работу в среде с равными возможностями... Нынешняя система не соответствует своему назначению... Я считаю, что нужны более сильные меры сдерживания", - заявил еврокомиссар в интервью газете.
По его словам, из года в год национальные власти в ЕС обнаруживают очень опасные товары, которые могут привести к серьезным последствиям для жизни людей и даже их гибели. Макграт отметил, что на фоне перегруженности сотрудников таможни и правоохранительных органов удалось остановить лишь незначительную часть небезопасной продукции, поступающей в ЕС. Он указал, что в 2024 году в ЕС попало примерно 4,6 миллиарда недорогих посылок, и их число продолжает удваиваться каждые два года. Около 90% этих отправлений поступает из Китая, отмечает издание.
Как пишет газета, среди наиболее часто обнаруживаемых видов небезопасной продукции - косметика и игрушки.
В ноябре французский министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен заявил, что правительство Франции подает судебный иск против онлайн-платформ AliExpress и Joom из-за продажи секс-кукол, похожих на детей, продолжая кампанию по наведению порядка в интернет-торговле.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙФРАНЦИЯЕСAlibabaFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала