https://1prime.ru/20251214/pulkovo-865520997.html
В "Пулково" скорректировали временные ограничения
В "Пулково" скорректировали временные ограничения - 14.12.2025, ПРАЙМ
В "Пулково" скорректировали временные ограничения
Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T03:26+0300
2025-12-14T03:26+0300
2025-12-14T03:55+0300
бизнес
аэропорт пулково
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865520997.jpg?1765673700
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "В санкт-петербургском аэропорту "Пулково" скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, аэропорт Пулково, Росавиация
В "Пулково" скорректировали временные ограничения
В "Пулково" скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов