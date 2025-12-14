Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Пулково" скорректировали временные ограничения - 14.12.2025
В "Пулково" скорректировали временные ограничения
В "Пулково" скорректировали временные ограничения - 14.12.2025, ПРАЙМ
В "Пулково" скорректировали временные ограничения
Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T03:26+0300
2025-12-14T03:55+0300
аэропорт пулково
росавиация
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "В санкт-петербургском аэропорту "Пулково" скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
бизнес, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, аэропорт Пулково, Росавиация
03:26 14.12.2025 (обновлено: 03:55 14.12.2025)
 
В "Пулково" скорректировали временные ограничения

В "Пулково" скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"В санкт-петербургском аэропорту "Пулково" скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
 
