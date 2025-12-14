https://1prime.ru/20251214/pulkovo-865520997.html

В "Пулково" скорректировали временные ограничения

В "Пулково" скорректировали временные ограничения - 14.12.2025, ПРАЙМ

В "Пулково" скорректировали временные ограничения

Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T03:26+0300

2025-12-14T03:26+0300

2025-12-14T03:55+0300

бизнес

аэропорт пулково

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865520997.jpg?1765673700

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "В санкт-петербургском аэропорту "Пулково" скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт пулково, росавиация