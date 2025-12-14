https://1prime.ru/20251214/puma-865527731.html

Puma зарегистрировала два товарных знака в России

Puma зарегистрировала два товарных знака в России - 14.12.2025, ПРАЙМ

Puma зарегистрировала два товарных знака в России

Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T12:09+0300

2025-12-14T12:09+0300

2025-12-14T12:09+0300

бизнес

россия

puma

роспатент

торговля

товарный знак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865527569_0:60:2745:1604_1920x0_80_0_0_c94b32942cfc3b7768f45e342c94229a.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в августе 2024 года. В октябре 2025 года было принято решение о регистрации товарных знаков до августа 2034 года. Теперь компания может производить и продавать в России спортивную одежду, тренажеры, велосипеды и другую продукцию. В марте 2022 года Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.

https://1prime.ru/20251203/mcdonalds--865172636.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, puma, роспатент, торговля, товарный знак