Puma зарегистрировала два товарных знака в России

2025-12-14T12:09+0300
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в августе 2024 года. В октябре 2025 года было принято решение о регистрации товарных знаков до августа 2034 года. Теперь компания может производить и продавать в России спортивную одежду, тренажеры, велосипеды и другую продукцию. В марте 2022 года Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в августе 2024 года. В октябре 2025 года было принято решение о регистрации товарных знаков до августа 2034 года. Теперь компания может производить и продавать в России спортивную одежду, тренажеры, велосипеды и другую продукцию.
В марте 2022 года Puma
прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.
