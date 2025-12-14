Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Puma зарегистрировала два товарных знака в России - 14.12.2025
Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Puma зарегистрировала два товарных знака в России - 14.12.2025, ПРАЙМ
Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T12:09+0300
2025-12-14T12:09+0300
бизнес
россия
puma
роспатент
торговля
товарный знак
ru-RU
12:09 14.12.2025
 
Puma зарегистрировала два товарных знака в России

Роспатент зарегистрировал два товарных знака ушедшей из России немецкой компании Puma

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды, зарегистрировала два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в августе 2024 года. В октябре 2025 года было принято решение о регистрации товарных знаков до августа 2034 года. Теперь компания может производить и продавать в России спортивную одежду, тренажеры, велосипеды и другую продукцию.
В марте 2022 года Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.
Бизнес РОССИЯ Puma Роспатент торговля товарный знак
 
 
