Главный раввин России рассказал о встречах с окружением Трампа

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости рассказал о встречах и продолжающемся общении со многими представителями окружения президента США Дональда Трампа. "Встречался и общаюсь сейчас со многими людьми из его (Дональда Трампа - ред.) окружения", - заявил Лазар РИА Новости. Раввин добавил, что пытается донести до них "дух России" и объяснить её отличия от других государств. "Санкции, трудности, страдания - не помогут. Это не тот язык, на котором можно разговаривать с Россией. С Россией санкции не работают. Наоборот. Нужно понять дух российского гражданина, затем дух России в целом, а потом уже можно сесть за стол и поговорить. Мне важно, чтобы в США это осознали, и я стараюсь передавать это окружению Трампа", - заключил Лазар. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

