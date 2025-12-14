https://1prime.ru/20251214/rosseti-865528346.html

"Россети" рассказали о ликвидации последствий стихии в регионах

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия стихии в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Дагестан, сообщили в компании. "Энергетики группы "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Дагестан, нарушенное из-за штормового ветра и мокрого снега 13 и 14 декабря. Падение деревьев и других сторонних предметов привело к обрывам проводов и повреждениям опор воздушных линий электропередачи", - сказано в сообщении. В аварийно-восстановительных работах задействованы свыше 450 энергетиков, 180 единиц спецтехники. Специалисты группы "Россети" в процессе восстановления электроснабжения убирают завалы деревьев, чтобы добраться до энергообъектов, ремонтируют опоры, натягивают оборванные провода. Также в ночные часы энергетики завершили основные работы по восстановлению электроснабжения пострадавших из-за непогоды потребителей в Ростовской, Пензенской областях и Республике Калмыкия, добавили в компании.

