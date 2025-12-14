Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россети" рассказали о ликвидации последствий стихии в регионах - 14.12.2025, ПРАЙМ
"Россети" рассказали о ликвидации последствий стихии в регионах
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия стихии в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Дагестан, сообщили в компании. "Энергетики группы "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Дагестан, нарушенное из-за штормового ветра и мокрого снега 13 и 14 декабря. Падение деревьев и других сторонних предметов привело к обрывам проводов и повреждениям опор воздушных линий электропередачи", - сказано в сообщении. В аварийно-восстановительных работах задействованы свыше 450 энергетиков, 180 единиц спецтехники. Специалисты группы "Россети" в процессе восстановления электроснабжения убирают завалы деревьев, чтобы добраться до энергообъектов, ремонтируют опоры, натягивают оборванные провода. Также в ночные часы энергетики завершили основные работы по восстановлению электроснабжения пострадавших из-за непогоды потребителей в Ростовской, Пензенской областях и Республике Калмыкия, добавили в компании.
Происшествия, Волгоградская область, Россети, РОССИЯ
12:35 14.12.2025 (обновлено: 12:48 14.12.2025)
 
Ремонт на линии электропередач
Ремонт на линии электропередач
Ремонт на линии электропередач. Архивное фото
© Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. "Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия стихии в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Дагестан, сообщили в компании.
"Энергетики группы "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Дагестан, нарушенное из-за штормового ветра и мокрого снега 13 и 14 декабря. Падение деревьев и других сторонних предметов привело к обрывам проводов и повреждениям опор воздушных линий электропередачи", - сказано в сообщении.
В аварийно-восстановительных работах задействованы свыше 450 энергетиков, 180 единиц спецтехники. Специалисты группы "Россети" в процессе восстановления электроснабжения убирают завалы деревьев, чтобы добраться до энергообъектов, ремонтируют опоры, натягивают оборванные провода.
Также в ночные часы энергетики завершили основные работы по восстановлению электроснабжения пострадавших из-за непогоды потребителей в Ростовской, Пензенской областях и Республике Калмыкия, добавили в компании.
 
Происшествия
 
 
