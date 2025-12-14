https://1prime.ru/20251214/rossija-865521525.html

Продажи книг по эзотерике в России за год сократились на треть

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Продажи книг по эзотерике, а также спрос на карты Таро за год сократились на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети "Читай-город". "За прошедший год российский рынок эзотерических книг пережил значительный спад: общие продажи в этой категории сократились примерно на треть", - рассказали в "Читай-городе". Отрицательную динамику в книжной сети показали все ключевые направления. Так, например, даже продажи в сегменте "Астрологии" уменьшились приблизительно на 30%. "Наиболее существенно сократился спрос на карты Таро и сопутствующие руководства — более чем на треть", - отметили в "Читай-городе". При этом категория "Магия и колдовство" отметилась самым низким падением, снизившись лишь на 19%. В то же время в книжной сети отметили, что законодательных запретов на продажу литературы по эзотерике нет, самое главное - придерживаться правильной маркировки. "На текущий момент мы не располагаем информацией о наличии в Российской Федерации судебных или законодательных запретов на реализацию эзотерической литературы, карт Таро или руководств к ним. Основным требованием для данной продукции является обязательная маркировка знаком информационной продукции, что подразумевает нанесение соответствующей маркировки на каждый экземпляр издания и ее упаковку в случае знака 18+", — рассказал руководитель юридического департамента Виталий Фурсов.

