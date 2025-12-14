https://1prime.ru/20251214/ryutte-865521713.html

"Русский медведь идет". На Западе высмеяли выпад Рютте в адрес России

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к крупномасштабному конфликту с Россией, чтобы ввести в заблуждение избирателей, пишет британское издание Unherd.В четверг Рютте заявил, что Россия нацелилась на государства НАТО, и они уже находятся под угрозой. Вместе с тем он отметил, что "мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши деды и прадеды"."Он действительно в это верит? Хочется надеяться, что не верит. Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, он прав в том, что Европе нужно укреплять свою оборону. Учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними", — говорится в публикации.В то же время авторы материала отметили, что даже когда речь идет лишь о перевооружении, существует риск преувеличения "российской угрозы", что побуждает быстро расходовать средства.Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

