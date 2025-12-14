Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира - 14.12.2025
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Авиарейс, следовавший из Москвы в Пхукет, сел в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч. "Четырнадцатого декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, в 2.50 совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары. По решению экипажа пассажиры были доставлены в аэровокзал", - сообщила собеседница агентства. Сейчас борт готовится к вылету в аэропорт назначения. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
17:35 14.12.2025
 
Рейс из Москвы в Пхукет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший из Москвы в Пхукет самолет сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Авиарейс, следовавший из Москвы в Пхукет, сел в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.
"Четырнадцатого декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, в 2.50 совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары. По решению экипажа пассажиры были доставлены в аэровокзал", - сообщила собеседница агентства.
Сейчас борт готовится к вылету в аэропорт назначения. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
