Севший в Самаре самолет Москва — Пхукет вылетел в аэропорт назначения
2025-12-14T18:16+0300
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Самолет, выполнявший рейс Москва - Пхукет и севший в самарском аэропорту "Курумоч" из-за плохого самочувствия пассажира, вылетел в аэропорт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Ранее в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч" сообщили РИА Новости, что в воскресенье ночью в Самаре приземлился самолет, следовавший из Москвы в Пхукет. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет встречала карета скорой помощи, пассажиров доставили в аэровокзал. "В 17.12 по местному времени (в 16.12 мск самолет вылетел - ред.)", - сообщили в прокуратуре, отвечая на вопрос агентства о времени вылета авиарейса в Пхукет. Приволжская транспортная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что вылет рейса задержался на 13 часов семь минут. Надзорное ведомство проверит соблюдение прав пассажиров по оказанию авиакомпанией услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
