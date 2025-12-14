https://1prime.ru/20251214/saratov-865538918.html

В Саратовской области частично восстановили подачу электричества

В Саратовской области частично восстановили подачу электричества - 14.12.2025, ПРАЙМ

В Саратовской области частично восстановили подачу электричества

14.12.2025

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Электричество восстановлено более чем в 100 населенных пунктах Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Восстановлена подача электричества в более чем 100 населенных пунктах. Работы на территории ряда муниципалитетов продолжаются, задействовано почти 70 бригад. Устранение повреждений на сетях идет в круглосуточном режиме. Коммунальными службами также восстановлено газоснабжения по всем адресам, где были зафиксированы аварии", - написал он в Telegram-канале. В субботу в Саратовской области наблюдался сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В городе фиксировались отключения электричества, падение десятков деревьев. Ограничения для грузовиков и автобусов введены на пяти федеральных трассах в регионе.

