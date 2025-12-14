Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Саратовской области частично восстановили подачу электричества - 14.12.2025, ПРАЙМ
Происшествия
В Саратовской области частично восстановили подачу электричества
В Саратовской области частично восстановили подачу электричества
В Саратовской области частично восстановили подачу электричества
Электричество восстановлено более чем в 100 населенных пунктах Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T21:32+0300
2025-12-14T21:32+0300
происшествия
россия
общество
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Электричество восстановлено более чем в 100 населенных пунктах Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Восстановлена подача электричества в более чем 100 населенных пунктах. Работы на территории ряда муниципалитетов продолжаются, задействовано почти 70 бригад. Устранение повреждений на сетях идет в круглосуточном режиме. Коммунальными службами также восстановлено газоснабжения по всем адресам, где были зафиксированы аварии", - написал он в Telegram-канале. В субботу в Саратовской области наблюдался сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В городе фиксировались отключения электричества, падение десятков деревьев. Ограничения для грузовиков и автобусов введены на пяти федеральных трассах в регионе.
россия, общество
Происшествия, РОССИЯ, Общество
21:32 14.12.2025
 
В Саратовской области частично восстановили подачу электричества

В Саратовской области восстановили электроснабжение в более чем 100 населенных пунктах

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Электричество восстановлено более чем в 100 населенных пунктах Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Восстановлена подача электричества в более чем 100 населенных пунктах. Работы на территории ряда муниципалитетов продолжаются, задействовано почти 70 бригад. Устранение повреждений на сетях идет в круглосуточном режиме. Коммунальными службами также восстановлено газоснабжения по всем адресам, где были зафиксированы аварии", - написал он в Telegram-канале.
В субботу в Саратовской области наблюдался сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В городе фиксировались отключения электричества, падение десятков деревьев. Ограничения для грузовиков и автобусов введены на пяти федеральных трассах в регионе.
В Саратовской области возобновили движение на двух федеральных трассах
