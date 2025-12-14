https://1prime.ru/20251214/signal-865540226.html

На Западе встревожились из-за сигналов "Радиостанции судного дня"

На Западе встревожились из-за сигналов "Радиостанции судного дня"

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сообщения так называемой "Радиостанции судного дня" вызвали серьезное беспокойство на Западе, сообщает британский таблоид Express."Таинственная радиостанция, известная как UVB-76, передала ряд сообщений, в том числе ПЕРЕЧНИЦА, ПЕРЕНАЕМ, ПАБОДОЛЛ, СПИНОБАЗ, ФРИГОРИЯ, ОПАЛЬНЫЙ, СНОПОВЫЙ и МЮОНОСВОД", — говорится в публикации.В материале также утверждается, что активность радиостанции и передача закодированных сигналов чаще всего фиксируются в периоды высокой международной напряженности. По мнению автора статьи, это якобы усиливает страхи, связанные с возможным началом "глобальной воины".Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

