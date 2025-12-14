В Кирове скорая помощь столкнулась с тепловозом

https://1prime.ru/20251214/skoraya-865537537.html

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - ПРАЙМ. Фельдшер пострадала при столкновении скорой помощи с тепловозом на железнодорожном переезде в Кирове, сообщает Госавтоинспекция региона. По предварительным данным, в воскресенье около 16.09 мск на железнодорожном переезде на улице Баумана в Кирове произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и тепловоза. "В результате происшествия получила травмы фельдшер бригады скорой медицинской помощи, находящаяся в салоне автомобиля", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют причины и условия происшествия. "Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

