https://1prime.ru/20251214/snoubordy-865525547.html

В России резко вырос спрос на сноуборды

В России резко вырос спрос на сноуборды - 14.12.2025, ПРАЙМ

В России резко вырос спрос на сноуборды

Спрос россиян на сноуборды в январе-ноябре этого года подскочил на треть - вдвое сильнее, чем на горные лыжи, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T09:36+0300

2025-12-14T09:36+0300

2025-12-14T09:36+0300

бизнес

россия

зима

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865525412_0:165:2971:1836_1920x0_80_0_0_e9a1d7341b2f594eed80af548ffe8f82.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Спрос россиян на сноуборды в январе-ноябре этого года подскочил на треть - вдвое сильнее, чем на горные лыжи, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Горные лыжи в январе-ноября 2025 года россияне приобретали в среднем за 31 688 рублей, что на 7% выше аналогичных показателей прошлого года. Средняя стоимость сноубордов составила 17 456 рублей, прибавив 4% год к году. Спрос на обе категории существенно вырос: продажи горных лыж увеличились на 17%, а сноубордов - на 33%", - подсчитали авторы исследования, изучив данные из средних чеков. Стоимость горнолыжных палок достигла 3 865 рублей (+4%), а шлемов - 3 112 рублей (+8%). В сегменте сопутствующих товаров также наблюдаются значимые изменения. Горнолыжные перчатки продавались в среднем по 2 764 рублей, что на 6% выше прошлогодних значений, спрос на них увеличился на 6%. Цена на горнолыжные маски снизилась до 1 512 рублей (–9%), при этом спрос вырос на 26%. Средняя стоимость термобелья снизилась до 1 368 рублей (–11%), а продажи увеличились на 34%. Горнолыжные очки в среднем стоили 1 431 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня; спрос на них вырос более чем в два раза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, зима