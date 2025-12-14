Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России резко вырос спрос на сноуборды - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251214/snoubordy-865525547.html
В России резко вырос спрос на сноуборды
В России резко вырос спрос на сноуборды - 14.12.2025, ПРАЙМ
В России резко вырос спрос на сноуборды
Спрос россиян на сноуборды в январе-ноябре этого года подскочил на треть - вдвое сильнее, чем на горные лыжи, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T09:36+0300
2025-12-14T09:36+0300
бизнес
россия
зима
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865525412_0:165:2971:1836_1920x0_80_0_0_e9a1d7341b2f594eed80af548ffe8f82.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Спрос россиян на сноуборды в январе-ноябре этого года подскочил на треть - вдвое сильнее, чем на горные лыжи, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Горные лыжи в январе-ноября 2025 года россияне приобретали в среднем за 31 688 рублей, что на 7% выше аналогичных показателей прошлого года. Средняя стоимость сноубордов составила 17 456 рублей, прибавив 4% год к году. Спрос на обе категории существенно вырос: продажи горных лыж увеличились на 17%, а сноубордов - на 33%", - подсчитали авторы исследования, изучив данные из средних чеков. Стоимость горнолыжных палок достигла 3 865 рублей (+4%), а шлемов - 3 112 рублей (+8%). В сегменте сопутствующих товаров также наблюдаются значимые изменения. Горнолыжные перчатки продавались в среднем по 2 764 рублей, что на 6% выше прошлогодних значений, спрос на них увеличился на 6%. Цена на горнолыжные маски снизилась до 1 512 рублей (–9%), при этом спрос вырос на 26%. Средняя стоимость термобелья снизилась до 1 368 рублей (–11%), а продажи увеличились на 34%. Горнолыжные очки в среднем стоили 1 431 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня; спрос на них вырос более чем в два раза.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865525412_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_b61ae2cd04161de3f26173941bd19464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, зима
Бизнес, РОССИЯ, зима
09:36 14.12.2025
 
В России резко вырос спрос на сноуборды

"Атол": спрос россиян на сноуборды вырос вдвое сильнее, чем на горные лыжи

© РИА Новости . Григорий СысоевЗимний отдых москвичей в Крылатском
Зимний отдых москвичей в Крылатском - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Спрос россиян на сноуборды в январе-ноябре этого года подскочил на треть - вдвое сильнее, чем на горные лыжи, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Горные лыжи в январе-ноября 2025 года россияне приобретали в среднем за 31 688 рублей, что на 7% выше аналогичных показателей прошлого года. Средняя стоимость сноубордов составила 17 456 рублей, прибавив 4% год к году. Спрос на обе категории существенно вырос: продажи горных лыж увеличились на 17%, а сноубордов - на 33%", - подсчитали авторы исследования, изучив данные из средних чеков.
Стоимость горнолыжных палок достигла 3 865 рублей (+4%), а шлемов - 3 112 рублей (+8%). В сегменте сопутствующих товаров также наблюдаются значимые изменения. Горнолыжные перчатки продавались в среднем по 2 764 рублей, что на 6% выше прошлогодних значений, спрос на них увеличился на 6%. Цена на горнолыжные маски снизилась до 1 512 рублей (–9%), при этом спрос вырос на 26%.
Средняя стоимость термобелья снизилась до 1 368 рублей (–11%), а продажи увеличились на 34%. Горнолыжные очки в среднем стоили 1 431 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня; спрос на них вырос более чем в два раза.
 
БизнесРОССИЯзима
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала