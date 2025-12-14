https://1prime.ru/20251214/ssha-865522391.html

США увеличили импорт золота из Евросоюза в этом году почти вдвое

США увеличили импорт золота из Евросоюза в этом году почти вдвое - 14.12.2025, ПРАЙМ

США увеличили импорт золота из Евросоюза в этом году почти вдвое

Импорт золота Соединенными Штатами из Евросоюза в этом году взлетел почти вдвое, крупнейшими поставщиками стали Бельгия, Италия и Германия, выяснило РИА Новости | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T06:45+0300

2025-12-14T06:45+0300

2025-12-14T06:52+0300

экономика

мировая экономика

бельгия

италия

германия

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865522391.jpg?1765684368

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Импорт золота Соединенными Штатами из Евросоюза в этом году взлетел почти вдвое, крупнейшими поставщиками стали Бельгия, Италия и Германия, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за три кварта этого года США импортировали из ЕС золота на 223,6 миллиона долларов - это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За сентябрь поставки взлетели в восемь раз - до 44,2 миллиона долларов, а вот в годовом выражении они сократились на 5%. Крупнейшими поставщиками золота внутри объединения стали Бельгия (115 миллионов долларов), Италия (50,1 миллиона), Германия (40,3 миллиона), Франция (15,2 миллиона) и Польша (1 миллион). Всего за этот год американцы купили золота на 24,5 миллиарда долларов. Больше всего слитков и монет приехало из Швейцарии - на 7,3 миллиарда, Канады - 5,6 миллиарда, Австралии - 2,8 миллиарда, Мексики - 2,1 миллиарда и ЮАР - 1,7 миллиарда. ЕС расположился во второй десятке.

бельгия

италия

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бельгия, италия, германия, ес