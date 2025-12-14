Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ослабить Россию": в США проговорились о ходе переговоров с Москвой - 14.12.2025
"Ослабить Россию": в США проговорились о ходе переговоров с Москвой
"Ослабить Россию": в США проговорились о ходе переговоров с Москвой
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Нежелание Европы вступить в переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине создает значительные проблемы для самого Запада, отметил американский ученый, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для Berliner Zeitung."Сейчас Европа сопротивляется мирным переговорам (По Украине. — Прим. ред.). Последствия этого длительного отказа серьезно относиться к проблемам безопасности России теперь неизбежны и огромны для Европы. &lt;…&gt;. Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщенной, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил", — говорится в публикации.Эксперт считает, что усилия Запада по поражению России не увенчались успехом и, напротив, ослабили инициаторов этих действий. "Дополнительная ирония заключается в том, что эта структурная русофобия в долгосрочной перспективе не позволила ослабить Россию, но при этом неоднократно ослабляла Европу", — резюмировал Сакс.1 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры с Россией не отвечают интересам Европейского Союза. Она считает, что русские должны быть поставлены в положение, когда они будут обсуждать вопросы на условиях, выгодных Брюсселю.В ноябре Владимир Путин выразил готовность к возобновлению сотрудничества с Европой и заявил, что Москва открыта для работы с любым, кто проявит инициативу. Однако российский лидер подчеркнул, что диалог должен основываться на текущих реалиях. Он также отметил, что текущие предложения ЕС по мирному процессу на Украине были направлены на его блокировку.
"Ослабить Россию": в США проговорились о ходе переговоров с Москвой

Профессор Сакс: Европейцы дорого заплатят за отказ от диалога с Россией

Флаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Нежелание Европы вступить в переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине создает значительные проблемы для самого Запада, отметил американский ученый, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для Berliner Zeitung.
"Сейчас Европа сопротивляется мирным переговорам (По Украине. — Прим. ред.). Последствия этого длительного отказа серьезно относиться к проблемам безопасности России теперь неизбежны и огромны для Европы. <…>. Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщенной, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил", — говорится в публикации.
Эксперт считает, что усилия Запада по поражению России не увенчались успехом и, напротив, ослабили инициаторов этих действий.
"Дополнительная ирония заключается в том, что эта структурная русофобия в долгосрочной перспективе не позволила ослабить Россию, но при этом неоднократно ослабляла Европу", — резюмировал Сакс.
1 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры с Россией не отвечают интересам Европейского Союза. Она считает, что русские должны быть поставлены в положение, когда они будут обсуждать вопросы на условиях, выгодных Брюсселю.
В ноябре Владимир Путин выразил готовность к возобновлению сотрудничества с Европой и заявил, что Москва открыта для работы с любым, кто проявит инициативу. Однако российский лидер подчеркнул, что диалог должен основываться на текущих реалиях. Он также отметил, что текущие предложения ЕС по мирному процессу на Украине были направлены на его блокировку.
