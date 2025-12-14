Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года
США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года
2025-12-14T07:30+0300
2025-12-14T07:51+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в сентябре российские компании отправили в Штаты замороженного десерта на сумму в 167 тысяч долларов. Это превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года - уже в 3 раза. Больше этого уровня последний раз страна экспортировала в США в апреле 2022 года с заметной разницей - 1,5 миллиона долларов. Примечательно, что импорт США такой продукции вырос и с начала года. Так, суммарно в январе-сентябре текущего года Штаты закупили российского мороженого на 605,4 тысячи долларов, что на треть превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода. В то же время еще три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из России, достигала многомиллионных значений. Так, по итогам 2022 года поставки российского мороженого в США достигли 8,4 миллиона долларов.
мировая экономика, россия, сша
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США
07:30 14.12.2025 (обновлено: 07:51 14.12.2025)
 
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в сентябре российские компании отправили в Штаты замороженного десерта на сумму в 167 тысяч долларов. Это превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года - уже в 3 раза. Больше этого уровня последний раз страна экспортировала в США в апреле 2022 года с заметной разницей - 1,5 миллиона долларов.
Примечательно, что импорт США такой продукции вырос и с начала года. Так, суммарно в январе-сентябре текущего года Штаты закупили российского мороженого на 605,4 тысячи долларов, что на треть превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.
В то же время еще три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из России, достигала многомиллионных значений. Так, по итогам 2022 года поставки российского мороженого в США достигли 8,4 миллиона долларов.
 
