https://1prime.ru/20251214/ssha-865523572.html

США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года

США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года - 14.12.2025, ПРАЙМ

США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года

США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T07:30+0300

2025-12-14T07:30+0300

2025-12-14T07:51+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865523572.jpg?1765687904

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в сентябре российские компании отправили в Штаты замороженного десерта на сумму в 167 тысяч долларов. Это превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года - уже в 3 раза. Больше этого уровня последний раз страна экспортировала в США в апреле 2022 года с заметной разницей - 1,5 миллиона долларов. Примечательно, что импорт США такой продукции вырос и с начала года. Так, суммарно в январе-сентябре текущего года Штаты закупили российского мороженого на 605,4 тысячи долларов, что на треть превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода. В то же время еще три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из России, достигала многомиллионных значений. Так, по итогам 2022 года поставки российского мороженого в США достигли 8,4 миллиона долларов.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша